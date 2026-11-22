Francesco Schettino, Kapitän der 2012 verunglückten Costa Concordia, ist nach neun Jahren Haft vorzeitig entlassen worden. Beim Unglück im Jahr 2012 starben 32 Menschen.

Darum gehts Francesco Schettino ist nach neun Jahren Haft vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden

Die restlichen sieben Jahre seiner 16-jährigen Haftstrafe verbringt er unter Aufsicht auf Bewährung

Die Costa Concordia kenterte 2012 vor der Insel Giglio, dabei starben 32 der 4200 Menschen an Bord

Janine Enderli Redaktorin News

Der als «Kapitän Feigling» bekannt gewordene italienische Kreuzfahrtschiffskapitän Francesco Schettino (66), der 2012 für das tragische Unglück der Costa Concordia verantwortlich gemacht wurde, ist nach neun Jahren Haft vorzeitig entlassen worden. Dies berichtete die italienische Zeitung «Quotidiano Nazionale» zuerst.

Schettino verliess am Freitagabend das Rebibbia-Gefängnis in Rom, nachdem ein Gericht entschieden hatte, dass er sein Rehabilitations- und Verhaltensprogramm erfolgreich abgeschlossen habe. Gemäss dem Urteil des Überwachungsgerichts in Rom wird er die verbleibenden sieben Jahre seiner 16-jährigen Haftstrafe unter Aufsicht auf Bewährung verbringen.

Chaotische Evakuierung

Schettino war 2015 wegen Totschlags und mehrfacher fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen worden, nachdem das von ihm kommandierte Kreuzfahrtschiff Costa Concordia am 13. Januar 2012 vor der Küste der toskanischen Insel Giglio auf einen Felsen auflief und kenterte.

Bei der Katastrophe kamen 32 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben. An Bord des Schiffes befanden sich insgesamt 4200 Menschen. Laut Ermittlungen verursachte ein riskantes Ausweichmanöver das Unglück.

Die Costa Concordia riss sich bei der Kollision mit einem Riff ein grosses Loch in den Rumpf, woraufhin sie teilweise sank. Die Evakuierung verlief chaotisch.

«Ins Rettungsboot gefallen»

Autopsien zeigten später, dass die meisten Opfer ertranken – entweder an Bord oder nach einem Sturz ins Meer.

Schettino behauptete nach dem Unglück, er sei versehentlich in ein Rettungsboot gefallen, als Passagiere in Panik an Bord strömten: «Die Passagiere strömten auf die Decks und stürzten sich auf die Rettungsboote. Ich hatte noch nicht einmal eine Schwimmweste, weil ich sie einem Passagier gegeben hatte», sagte er der italienischen Zeitung «La Repubblica» damals.

Staatsanwaltschaft warf Schettino vor, «feige» zu sein

Doch die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, sich «feige» verhalten und sich in ein Rettungsboot geflüchtet zu haben, anstatt an Bord zu bleiben und Verantwortung zu übernehmen. Schettino selbst bezeichnete sich vor Gericht als Sündenbock: «Mein Kopf wurde geopfert, um wirtschaftliche Interessen zu bedienen», sagte er während des Prozesses.

Seine Anwälte argumentierten vergeblich, dass seine verzögerte Anweisung zur Evakuierung Leben gerettet habe. Hätte Schettino den Befehl zur Evakuierung direkt nach der Kollision gegeben, hätte dies laut Verteidiger Domenico Pepe zu einem unkontrollierten Chaos führen können, bei dem mehr als 4000 Menschen hätten sterben können.