Messer ansetzen, schneiden, nachmessen: Bei diesem Frühstück wird absolut nichts dem Zufall überlassen. Ein deutscher Instagram-User schneidet sein Brot mit einer Präzision, als ginge es um einen Weltrekord. Und begeistert damit das Netz.

Deutscher wird mit Brotschneiden zum Internet-Star

Deutscher wird mit Brotschneiden zum Internet-Star

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Mann schneidet Brot millimetergenau und wird zum Internet-Phänomen

38'100 Fans feiern seine Präzision und diskutieren Scheibendicken

Perfekte Dicke: 9,5 mm, bei Pumpernickel 8 mm empfohlen

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Jede einzelne Scheibe muss stimmen – vor allem die Dicke. Denn bei seinem morgendlichen Konfitürenbrot überlässt der virale Internet-Star nichts dem Zufall.

Millimeter für Millimeter arbeitet er sich durch den Laib. Erst wenn eine Scheibe perfekt aussieht, kommt die nächste dran. Und er zieht es konsequent durch: Bis das Brot komplett aufgeschnitten ist und ein neues hermuss.

«Richtig krasse Performance!»

Auf Instagram verfolgen mittlerweile rund 38'100 Menschen die ungewöhnliche Frühstücks-Routine. Der Erfolg beweist: Selbst ein ganz normales Alltagslebensmittel kann zum Internet-Hit werden.

Die Reaktionen seiner Community sind begeistert. «Richtig krasse Performance!», schreibt ein Fan unter eines seiner Videos. Ein anderer kommentiert: «Man sagt, man soll aufhören, wenn man vorne liegt – ich sage: Weitermachen!»

«Dünner nur bei besonderen Anlässen»

Die Zuschauer nehmen die Sache längst selbst bitterernst. In den Kommentaren wird sogar fachmännisch über die perfekte Scheibendicke diskutiert.

Ein Nutzer liefert dazu eine genaue Anleitung: «Eine Scheibe mit mehr als 10 Millimetern ist zu dick und kann eigentlich nicht richtig genossen werden. Man sollte ungefähr bei 9,5 Millimetern bleiben, bei Pumpernickel eher bei 8 Millimetern – und dünner nur bei besonderen Anlässen.»