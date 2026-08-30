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Passagierfähre vor Nordzypern gekentert
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Drama auf dem Mittelmeer:Passagierfähre vor Nordzypern gekentert

6 Tote, 172 Personen gerettet
Fähre mit 270 Passagieren kentert vor Zypern

Drama vor der Küste Nordzyperns: Am Sonntag ist eine Fähre mit über 270 Passagieren gekentert. Rettungskräfte sind im Einsatz – es gibt Tote.
Publiziert: 13:44 Uhr
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Aktualisiert: vor 12 Minuten
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Fast 270 Passagiere befanden sich an Bord.
Foto: Screenshot X@nexta_tv

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Katamaran-Fähre mit über 270 Passagieren nahe Kyrenia gekentert am 30. August
  • Keine Opfer gemeldet, Rettungskräfte bereits vor Ort
  • Unfall auf Route zwischen Nordzypern und Tasucu, Eigentümer unbekannt
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Natalie Zumkeller und Marian Nadler

Drama auf dem Mittelmeer: Wenige Kilometer vor der Hafenstadt Kyrenia in Nordzypern ist am Sonntag eine Katamaran-Fähre gekentert. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. An Bord befanden sich 267 Passagiere.

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Der Ministerpräsident von Nordzypern, Ünal Üstel (71), gab laut der Nachrichtenagentur TAK bekannt, dass es Todesopfer und Verletzte unter den Passagieren gegeben habe. »Von den 267 Menschen an Bord wurden 172 gerettet, 6 kamen ums Leben», sagte er zudem TRT Haber.

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Rettungskräfte im Einsatz

Das türkische Staatsfernsehen TRT meldet, dass das Schiff plötzlich Wasser aufnahm und kenterte. Der nordzyprische Verkehrsminister Erhan Arikli erklärt, die Rettungskräfte seien bereits vor Ort.

Die Fähre war auf dem Weg zum Hafen Tasucu in der türkischen Provinz Mersin. Auf dieser vielbefahrenen Route sind verschiedene Schifffahrtsunternehmen unterwegs. Wem der havarierte Katamaran gehört, ist derzeit noch unklar.

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