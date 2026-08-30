Fähre mit 270 Passagieren kentert vor Zypern

Drama vor der Küste Nordzyperns: Am Sonntag ist eine Fähre mit über 270 Passagieren gekentert. Rettungskräfte sind im Einsatz – es gibt Tote.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Katamaran-Fähre mit über 270 Passagieren nahe Kyrenia gekentert am 30. August

Keine Opfer gemeldet, Rettungskräfte bereits vor Ort

Unfall auf Route zwischen Nordzypern und Tasucu, Eigentümer unbekannt

Drama auf dem Mittelmeer: Wenige Kilometer vor der Hafenstadt Kyrenia in Nordzypern ist am Sonntag eine Katamaran-Fähre gekentert. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. An Bord befanden sich 267 Passagiere.

Der Ministerpräsident von Nordzypern, Ünal Üstel (71), gab laut der Nachrichtenagentur TAK bekannt, dass es Todesopfer und Verletzte unter den Passagieren gegeben habe. »Von den 267 Menschen an Bord wurden 172 gerettet, 6 kamen ums Leben», sagte er zudem TRT Haber.

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Rettungskräfte im Einsatz

Das türkische Staatsfernsehen TRT meldet, dass das Schiff plötzlich Wasser aufnahm und kenterte. Der nordzyprische Verkehrsminister Erhan Arikli erklärt, die Rettungskräfte seien bereits vor Ort.

Die Fähre war auf dem Weg zum Hafen Tasucu in der türkischen Provinz Mersin. Auf dieser vielbefahrenen Route sind verschiedene Schifffahrtsunternehmen unterwegs. Wem der havarierte Katamaran gehört, ist derzeit noch unklar.