Es hat einen Grund, warum die Liebesgöttin Aphrodite in Zypern geboren wurde: Die Mittelmeerinsel ist bezaubernd schön. In unserem Travel Guide erfährst du alles Wissenswerte für Ferien auf «Kypros».

Alles, was du für eine Reise nach Zypern wissen musst

Alles, was du für eine Reise nach Zypern wissen musst

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer und EU-Staatsangehörige benötigen für touristische Reisen kein Visum

Budgetreisen ab 60 CHF/Tag, Luxusreisen ab 250 CHF/Tag möglich

Edelweiss fliegt direkt von Zürich nach Larnaka, EasyJet ab Genf und Basel

Christian Bauer Reise-Journalist

Anreise: Wie komme ich nach Zypern?

Edelweiss fliegt von Zürich direkt nach Larnaka. EasyJet bedient Larnaka je nach Saison und Flugplan im Sommer ab Genf und Basel.

Einreise: Welche Bestimmungen gelten?

Schweizer und EU-Staatsangehörige benötigen für touristische Reisen kein Visum. Für die Einreise genügt ein gültiger Pass oder eine nationale ID beziehungsweise ein Personalausweis mit Foto.

Gut zu wissen: Zypern ist EU-Mitglied, aber noch nicht vollständig Teil des Schengenraums; deshalb finden bei der Ein- und Ausreise weiterhin Grenzkontrollen statt.

Wichtig: Die Insel ist politisch geteilt. Der Norden steht unter türkischer Kontrolle. Touristen können den Nordteil dennoch besuchen. Der Übertritt mit gültigem Ausweis ist in der Regel unkompliziert, darf aber nur an offiziellen Übergängen erfolgen. Achtung: Wer über den türkisch kontrollierten Norden auf die Insel einreist, also nicht über die legalen Flug- oder Seehäfen der Republik Zypern im Süden, riskiert Probleme bei der Weiterreise in den Süden.

Unterwegs sein: Wie bewege ich mich vor Ort?

Wer die Insel erkunden möchte, kommt um einen Mietwagen kaum herum. Auch wenn die grösseren Städte mit Bussen verbunden sind, wird Sightseeing ausserhalb der Zentren mit dem ÖV zur Geduldsprobe. Alle grossen und mehrere lokale Autovermieter sind am Flughafen präsent. Wichtig ist eine Vollkaskoversicherung, idealerweise ohne Selbstbehalt. Vermietungsportale bieten oft bessere Deals als eine Direktbuchung bei den Vermietern. Die Strassen sind in der Regel in gutem Zustand.

In den Städten ist man am besten mit einem Taxi unterwegs. Praktisch sind die Taxi-Apps CabCY und Bolt.

Kosten: Wie teuer ist Zypern?

Im Vergleich zu anderen Mittelmeerdestinationen ist Zypern kein Schnäppchenland. Mit folgenden Preisen sollte man rechnen:

Budget: 60 bis 90 Franken pro Tag. Das reicht für einfache Apartments, Streetfood, Busse und einzelne Eintritte

Mittelklasse: 100 bis 200 Franken pro Tag. Mietwagen an einzelnen Tagen, Restaurants, Boutiquehotel oder gute Ferienwohnung

Luxus: ab 250 Franken pro Tag. Beach-Resorts, Weindegustationen, private Touren, Spa und Fine Dining

Eine Woche Beach-Resort mit All-inclusive und Flug findet man in der Hochsaison mit etwas Glück ab 1000 Franken pro Person im Doppelzimmer. In der Nebensaison liegen die Preise oft deutlich tiefer.

Stay connected: Internet und SIM

WLAN gibt es in allen Hotels, Cafés und Restaurants. Für Navigation, Übersetzungen und Taxi-Apps empfiehlt sich trotzdem mobiles Internet.

Wer in seinem Schweizer Mobilvertrag EU-Roaming inkludiert hat, kann sein Handy auch in Zypern benutzen. Vor der Reise lohnt sich ein Blick in die Roaming-Konditionen des eigenen Anbieters.

Wer kein EU-Paket besitzt, sollte sich vor Ort eine Touristen-SIM zulegen. Diese ist oft schon für unter 10 Franken für 10 Tage erhältlich. Lokale Anbieter sind etwa Cyta, Epic und Primetel. SIM-Karten gibt es am Flughafen Larnaka; dort hilft man auch bei der Aktivierung.

Stay safe: Ist Zypern ein sicheres Reiseland?

Zypern ist insgesamt ein sicheres Reiseland. In touristischen Orten kommen Taschendiebstähle oder kleinere Betrügereien vor, aber Gewaltkriminalität gegen Reisende ist selten.

Die üblichen Regeln reichen: Wertsachen nicht sichtbar im Mietwagen lassen, am Strand keine Tasche unbeaufsichtigt deponieren, nachts in Ausgehvierteln aufmerksam bleiben.

Wichtig: Im türkisch kontrollierten Nordteil sollte man militärische Anlagen und Grenzübergänge nicht fotografieren. An diesen Orten das Handy in der Tasche lassen, um Ärger oder Strafen zu vermeiden.

Gesundheit: Das musst man wissen

Die medizinische Versorgung ist gut, besonders in den Städten und Touristenzentren. Die grösste Gefahr geht von sommerlicher Hitze, Sonne und Dehydrierung aus. Sonnenschutz und genügend Flüssigkeit sind Pflicht.

Leitungswasser gilt vielerorts als trinkbar, schmeckt aber oft stark gechlort. Die bessere Wahl ist abgepacktes Wasser.

Wie bei allen Reisen sollten auch in Zypern die Standardimpfungen aktuell sein. Eine Hepatitis-A-Impfung kann je nach Reiseart, persönlichem Risiko und Hygienebedingungen sinnvoll sein.

Kauderwelsch: Wie verständigt man sich auf Zypern?

Amtssprachen sind Griechisch und im Nordteil Türkisch. An allen touristischen Orten kommt man mit Englisch gut durch.

Das ist die beste Reisezeit

Zypern hat mediterranes Klima mit heissen, trockenen Sommern und milden, feuchteren Wintern.

Für Badeferien sind Juni bis Oktober ideal. Juli und August sind sehr heiss, oft über 35 Grad, und die Strände sind voll.

Für Wandern, Kultur und Roadtrips sind April, Mai, Oktober und November angenehmer. Im Troodos-Gebirge kann es im Winter sogar Schnee geben.

Sightseeing: Was sollte man erlebt haben?

Nikosia

Die Hauptstadt hat einen traurigen Rekord zu bieten: Sie ist die letzte geteilte Hauptstadt Europas. Innerhalb der venezianischen Stadtmauern lässt sich herrlich flanieren und in Cafés die Zeit geniessen.

Paphos Archaeological Park

Die eindrücklichsten Reste aus der Antike befinden sich bei der Stadt Paphos. In den Villen haben sich herausragende Mosaike erhalten.

Aphrodites Felsen

Petra tou Romiou gilt als Geburtsort der Aphrodite. Der Strand ist zwar steinig, aber der Mix aus Felsen, Brandung und griechischer Mythologie ist grossartig.

Troodos-Gebirge

Gewusst? Im Gebirge in der Inselmitte kann man im Winter sogar Ski fahren. Im Sommer sind die Berge mit ihren herzigen Dörfern eine gute Flucht vor der Hitze am Meer.

Kykkos-Kloster

Das berühmteste Kloster Zyperns liegt hoch in den Bergen und ist reich geschmückt. Die Anfahrt ist kurvig, aber landschaftlich wunderschön.

Limassol

Limassol ist modern, urban und lebendig – für alle, die Stadtflair mit Strand verbinden möchten.

Akamas-Halbinsel

Die Halbinsel im Nordwesten ist noch wild und zu grossen Teilen unerschlossen. Ein gutes Wanderrevier.

Für Schleckmäuler: Was sollte man probieren?

Halloumi

Der quietschende Grillkäse ist Zyperns Klassiker. Er gehört zu jedem Essen dazu.

Meze

Allein für die verschiedenen Vorspeisenhäppchen – Hummus, Koupepia, Taboulé und viele mehr – lohnt sich eine Reise auf die Insel.

Souvlaki

Gegrillte Fleischspiesse, oft im Pitabrot mit Salat, Zwiebeln und Sosse. Einfach, günstig und lecker.

Sheftalia

Würzige Hackfleischröllchen, meist vom Grill.

Kleftiko

Ein Schmorgericht mit Lamm oder Ziegenfleisch, stundenlang gegart, bis es fast zerfällt.

Loukoumades

Kleine frittierte Teigbällchen mit Honig oder Sirup. Aussen knusprig, innen weich und verführerisch.

Commandaria

Ein süsser Dessertwein, der auf die Kreuzritter zurückgehen soll.