Hier schlingert die Maschine in der Luft
0:27
Video zeigt Absturz:Hier schlingert die Maschine in der Luft

Rettungseinsatz im Gange
Türkisches Militärflugzeug stürzt über Georgien ab

In der Region Rustavi, etwa 160 km von der russischen Grenze entfernt, stürzte ein türkisches Militärflugzeug ab. Der Vorfall ereignete sich während eines Fluges von Aserbaidschan in die Türkei.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Ein türkisches Militärflugzeug ist im Grenzgebiet zwischen Georgien und Aserbaidschan abgestürzt.
Foto: X

Darum gehts

  • Türkisches Militärflugzeug stürzt im Grenzgebiet zwischen Georgien und Aserbaidschan ab
  • Such- und Rettungseinsatz nach der Besatzung läuft derzeit
  • Absturz erfolgte etwa 160 Kilometer von der russischen Grenze entfernt
Daniel MacherRedaktor News

Ein türkisches Militärflugzeug ist am Dienstag im Grenzgebiet zwischen Georgien und Aserbaidschan abgestürzt. Die C-130-Transportmaschine war auf dem Weg von Aserbaidschan in die Türkei, als sie verunglückte, wie das türkische Verteidigungsministerium auf X mitteilte.

Nach Angaben des Ministeriums läuft derzeit ein Such- und Rettungseinsatz nach der Besatzung. An Bord befanden sich insgesamt 20 Personen. 

Auch das georgische Innenministerium bestätigte den Absturz. Das Flugzeug sei rund fünf Kilometer von der Grenze zu Aserbaidschan entfernt, in der Region Rustavi, abgestürzt – etwa 160 Kilometer von der russischen Grenze entfernt.

