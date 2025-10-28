Am Dienstag stürzte in Kenia ein kleines Flugzeug ab. Zwölf Menschen sollen nach offiziellen Angaben dabei ums Leben gekommen sein.

1/6 In Kenia ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Foto: keystone-sda.ch

Angela Rosser Journalistin News

In der kenianischen Küstenregion Kwale ist am Dienstag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Das Flugzeug befand sich auf dem Weg zum Masai Mara Nationalreservat, einem bekannten Touristenziel und Ort der jährlichen Gnuwanderung.

Laut Behörden starben vermutlich zwölf Menschen an Bord. Das Flugzeug, eine Cessna Caravan, stürzte wenige Minuten nach dem Start in einem hügeligen Waldgebiet etwa 40 Kilometer von der Landebahn Diani entfernt ab und geriet in Flammen. Das Wrack war verbrannt und Zeugen berichteten, einen lauten Knall gehört zu haben sowie menschliche Überreste vorgefunden zu haben, die bei ihrer Ankunft nicht mehr wiederzuerkennen waren.

Die Passagierliste ist noch unklar, doch die kenianische Zivilluftfahrtbehörde bestätigte, dass sich zwölf Menschen an Bord befanden. Die Nationalitäten der Passagiere wurden zunächst nicht veröffentlicht, aber es wird angenommen, dass es sich um ausländische Touristen handelt. Eine Anfrage, ob sich auch Personen aus der Schweiz unter den Opfern befindet, wurde beim Departement für auswärtige Angelegenheiten platziert.

Die Behörden untersuchen derzeit die Absturzursache. Die Fluggesellschaft Mombasa Air Safari arbeitet eng mit den Luftfahrtbehörden zusammen und hält diese über die Entwicklungen auf dem Laufenden. Der Absturz sorgt für Bestürzung, da das Gebiet meistens als sicher gilt, und die Untersuchung zur Ursache wird mit Hochdruck geführt.

+++Update folgt+++