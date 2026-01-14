Cyane Panine starb in der Brandnacht von Crans-Montana. Ihre Eltern widersprechen Berichten über eine enge Beziehung zur Familie Moretti und berichten von der enormen Arbeitsbelastung und Erschöpfung ihrer Tochter.

Darum gehts Kellnerin Cyane (†24) starb beim Brand in Crans-Montana am 31. Dezember

Eltern bestreiten Nähe zur Familie Moretti und kritisieren Arbeitsbedingungen

Cyane arbeitete täglich bis morgens, fühlte sich erschöpft und ausgenutzt

Janine Enderli Redaktorin News

Sie war eine lebenslustige junge Frau und verlor in den Flammen ihr Leben: Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana haben sich die Eltern von Kellnerin Cyane (†24) über ihre Anwältin zu Wort gemeldet. In einem Statement bestreiten sie die grosse Nähe zur Familie Moretti, die ihre Tochter gehabt haben soll.

Zur Erinnerung: Jessica Moretti sagte vor der Staatsanwaltschaft, Panine sei für sie wie «eine kleine Schwester» gewesen und hätte gemeinsam mit ihnen Weihnachten gefeiert. Die Berichte der Bar-Betreiberin suggerierten eine grosse Nähe zwischen der jungen Frau und den Morettis. Die Realität sei jedoch eine andere gewesen, wie aus dem Communiqué hervorgeht.

«Die Familie von Cyane – bereits überwältigt von dem unermesslichen Schmerz über den Verlust ihrer Tochter und Schwester – ist zutiefst betrübt über bestimmte Erklärungen, die in der Presse gemacht wurden, insbesondere über die angebliche Art der Beziehung zwischen Cyane und dem Ehepaar Moretti.»

Sehr hohe Arbeitsbelastung

Diese sei nicht so eng gewesen, wie behauptet. «Cyane und die Eheleute Moretti haben sich nie geduzt. Dies geht eindeutig aus den sehr professionellen Nachrichten hervor, die zwischen ihnen ausgetauscht wurden – und dies noch am Tag des Brandes.»

Cyane musste laut Aussage ihrer Angehörigen ohne Unterlass arbeiten und absolvierte «unendliche Tage», die tagsüber im Betrieb Senso begannen und erst im Morgengrauen im Le Constellation endeten. Ein Arbeitsgericht wurde bereits eingeschaltet.

«Sie litt an starker Erschöpfung»

«Sie hatte das Gefühl, ausgenutzt zu werden», lassen die Eltern über ihre Anwältin verlauten. «Kurz vor ihrem Tod berichtete Cyane der Familie von ihrer starken Erschöpfung, sowohl körperlich als auch seelisch. Sie äusserte ihr Unverständnis über das aus ihrer Sicht fehlende Mitgefühl und Verständnis seitens ihrer Arbeitgeber.»

Am Abend des 31. Dezember war Cyane für den Gästeempfang eingeteilt. Auf Anweisung von Jessica Moretti begab sie sich dennoch in den Keller. Über Gefahren oder Sicherheitsmassnahmen wurde sie nicht informiert, sagen die Eltern.