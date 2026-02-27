US-Präsident Donald Trump lobt Novartis-Chef Vas Narasimhan für den Bau neuer Anlagen in den USA. Die Zölle hätten Tausende Jobs geschaffen, erklärte Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trump lobt Novartis-CEO Narasimhan für Investitionen nach US-Zöllen

Novartis plant 7+ neue Anlagen und Tausende Arbeitsplätze

Neue Produktionsstätte in Texas soll 2028 starten

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump (79) lobt den Konzernchef von Novartis für dessen Reaktion auf die US-Zölle. «Die Zölle haben Novartis und dessen grossartiger CEO Vasant «Vas» Narasimhan, M.D. (49), dazu bewegt, 7+ Produktions- und Forschungsanlagen zu errichten und so Tausende von Arbeitsplätzen zu schaffen», schrieb Trump am Freitagabend auf seiner Plattform Truth Social.

Laut dem Präsidenten hätten die Zölle auch «Hunderte» andere Firmen zu ähnlichen Handlungen bewegt, was die «radikale Linke und die Verrückten, die gegen Zölle klagen» nicht einräumen wollten.

Novartis gab zuletzt bekannt, unter anderem in Texas eine neue Produktionsstätte für Radioligandentherapien zu bauen. Die Anlage soll 2028 in Betrieb gehen.