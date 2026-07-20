Der gigantische Weisse Hai «Contender» sendet erstmals seit Monaten wieder ein Signal. Der 770-Kilo-Koloss gilt als der grösste Weisse Hai, der jemals im Atlantik entdeckt wurde. Und nun macht er sich auf den Weg zu beliebten Ferienregionen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der 770-Kilo-Hai «Contender» wurde am 10. Juli vor North Carolina geortet

Seit 2025 legte er mit einem Peilsender über 11'000 Kilometer zurück

Forscher überwachen seine Wanderungen für fünf Jahre mit Ocearch-Tracker

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Monatelang blieb es still um den grössten jemals im Atlantik markierten männlichen Weissen Hai. Doch jetzt ist der 770-Kilo-Koloss, mit dem Übernamen «Contender», wieder aufgetaucht, wie die «Sun» unter Berufung auf Tracker-Daten der Meeresschutzorganisation Ocearch berichtet.

In den Gewässern vor dem US-Bundesstaat North Carolina wurde das knapp 4,30 Meter grosse Haimännchen am 10. Juli erneut mit einem schwachen Signal registriert.

Im Januar 2025 hatte Ocearch den mächtigen Hai etwa 70 Kilometer vor der Küste Floridas gefangen, vermessen und ein Ortungsgerät an dessen Rückenflosse angebracht. Zuletzt war das schätzungsweise 30-jährige Tier im April vor der Lagune Pamlico Sound im US-Bundesstaat North Carolina auf Satellitenbildern gesehen worden, berichtete die «Sun».

«Angenehme Wassertemperaturen und reichlich Nahrung»

Doch nun gibt das schwache Tracker-Signal einen neuen Anhaltspunkt für den Aufenthaltsort des gigantischen Hais. «Weisse Haie im westlichen Nordatlantik wandern typischerweise nach Norden und verbringen den Sommer und Frühherbst mit der Nahrungssuche in den Gewässern von Cape Cod oder im atlantischen Kanada», erklärte ein Sprecher von Ocearch der «Sun». Forscher gehen daher davon aus, dass auch Contender auf diese beliebten Ferienregionen an der Ostküste zusteuert.

«Diese beiden Gebiete bieten angenehme Wassertemperaturen und reichlich Nahrung, besonders Robben und grosse Fischarten», führte der Mediensprecher aus. Eine präzise Ortung von Contender ist derzeit nicht möglich. Denn dafür werden normalerweise mindestens drei Signale benötigt.

Schon über 11'000 Kilometer zurückgelegt

Die Organisation Ocearch überwacht weltweit zahlreiche Meeresbewohner, darunter Haie, Delfine und Meeresschildkröten. Über die Tracking-Karte auf der Ocearch-Webseite können Interessierte die Bewegungen von Tieren wie Contender in Echtzeit verfolgen.

Contender weist nicht nur eine beachtliche Grösse auf, er legte auch seit Anbringen des Senders eine gigantische Strecke zurück: über 11'000 Kilometer entlang der nordamerikanischen Küste, wie Daten von Ocearch zeigen. In der näheren Zukunft soll die Route von Contender weiterhin verfolgt werden. Denn der Peilsender an seiner Rückenflosse soll für etwa fünf Jahre Echtzeitdaten liefern.

Diese Haiweibchen sind noch gigantischer

Seinen Namen verdankt der 770-Kilo-Koloss dem Bootsbauer Contender Boats, einem langjährigen Partner von Ocearch. Obwohl Contender der grösste markierte männliche Weisse Hai im Atlantik ist, wird er von den Weibchen seiner Art in Sachen Grösse noch weit in den Schatten gestellt.

Der grösste jemals entdeckte Weisse Hai der Welt ist das Haiweibchen «Deep Blue».

Meeresforscher Mauricio Hoyos Padilla filmte Deep Blue 2013 vor Mexikos Pazifikküste und sorgte weltweit für Schlagzeilen. Mit 6 Metern Länge und einem Gewicht von rund 2,5 Tonnen ist das 50-jährige Haiweibchen ein wahrer Koloss. Es dürfte noch lange durch die Meere streifen: Weisse Haie werden bis zu 70 Jahre alt.

Und auch Ocearch selbst markierte bereits den weiblichen Weissen Hai «Nukumi». 2020 stiessen die Wissenschaftler vor Nova Scotia, Kanada, auf das gigantische Haiweibchen mit einem Gewicht von über 1,6 Tonnen und einer Grösse von 5,2 Metern. Die Forscher bezeichneten Nukumi auch als «Königin des Ozeans» – denn mit ihrem geschätzten Alter von etwa 50 Jahren dürfte das Haiweibchen wohl schon bis zu 100 Nachkommen gezeugt haben.