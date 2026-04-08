Nach einem Weihnachtsessen in Italien starben Antonella D. und ihre Tochter Sara. Jetzt zeigt sich: Im Blut der Opfer wurde Rizin nachgewiesen. Die Staatsanwaltschaft untersucht Speisen und Geschenke – Verdächtige gibt es noch keine.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mutter (50) und Tochter (15) starben nach Weihnachtsessen in Molise 2025

Polizei fand Rizin-Spuren im Blut und Haar der Opfer

Ermittlungen wegen Mordes, Fokus auf Pilzgerichte und Weihnachtsgeschenke War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Ihr Tod wirft nach wie vor Fragen auf: Am 27. und 28. Dezember 2025 starben Antonella D.* (†50) und ihre 15-jährige Tochter Sara* nach einem Weihnachtsessen in Molise (I). Zunächst wurde vermutet, die beiden seien nach dem Verzehr von verdorbenen Meeresfrüchten verstorben.

Nun kommt heraus: Die beiden Opfer könnten an einer Rizin-Vergiftung gestorben sein. Im Blut von Sara und in einem Haar ihrer Mutter wurden Spuren des Gifts festgestellt, wie aus einem Bericht der Polizei hervorgeht.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes

Die Behörden klären, ob das tödliche Toxin möglicherweise in den an Weihnachten servierten Speisen versteckt war. Rizin ist extrem gefährlich, und bereits eine kleine Menge reicht aus, um die Organe eines Menschen zum Versagen zu bringen.

«Die Todesfälle von Antonella und Sara könnten durch eine schnelle Aufnahme des Giftes verursacht worden sein», zitiert «Corriere della Sera» einen Informanten aus Justizkreisen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen zweifachen Mordes gegen unbekannt. Bislang gibt es keine Verdächtigen.

War der Vater das eigentliche Ziel?

Besondere Aufmerksamkeit gilt den Mahlzeiten am 24. Dezember. Mutter Antonella hatte einige Gerichte, darunter Pilzgerichte, selbst zubereitet. Das Zentrum für Giftinformationen in Pavia wurde hinzugezogen, um zu klären, ob die Pilzgerichte möglicherweise kontaminiert waren.

Auch die Geschenke, die Vater Gianni D.* als ehemaliger Bürgermeister und regional bekannter Politiker zu Weihnachten erhielt, stehen unter Verdacht.

Neben dem Vater sowie der älteren Tochter Alice D.* (19) wurde auch eine weitere Verwandte der Opfer von den Ermittlern als Zeugin befragt. Die Verhöre dauerten laut «Corriere della Sera» über zehn Stunden.

* Namen bekannt



