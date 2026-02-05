DE
FR
Abonnieren

Prügelattacke in Köln
Mann (†20) stirbt nach Uber-Missverständnis

In Köln hält ein 20-Jähriger ein Auto fälschlicherweise für sein Uber-Fahrzeug. Der Fahrer des Autos greift denn jungen Mann daraufhin an. Der 20-Jährige stirbt später an einer Kopfverletzung.
Publiziert: 09:26 Uhr
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
1/4
Ein 20-jähriger Mann hält ein anhaltendes Auto fälschlicherweise für sein Uber-Fahrzeug. Infolge wird er vom Ehemann der Fahrerin angegriffen.
Foto: imago images/imagebroker

Darum gehts

  • 20-Jähriger in Köln nach Missverständnis tödlich angegriffen am 02. Februar 2026
  • Ehemann einer Fahrerin schlägt Opfer zu Boden, schwere Kopfverletzungen
  • Mordkommission ermittelt gegen 25-jährigen mutmasslichen Täter
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia JutzelerRedaktor News

Tragödie in der deutschen Grossstadt Köln. In der Nacht von Sonntag auf Montag bestellt sich ein 20-jähriger Mann ein Uber-Fahrzeug. Zusammen mit seiner Freundin und seinem Vater will er vom Ausgang nach Hause fahren.

Als kurze Zeit später ein Auto in der Nähe der Gruppe anhält, denkt der Party-Gänger, sein Fahrzeug sei angekommen. Ein Missverständnis, das für den 20-Jährigen tödliche Folgen haben wird. 

Prügelattacke mit tödlichen Kopfverletzungen

Im Auto, das der junge Mann fälschlicherweise für seinen Uber hält, sitzt eine Fahrerin. Diese hatte das Fahrzeug gerade abgestellt und war auf dem Weg in ihre Wohnung, berichtet die «Kölnische Rundschau». Als sie aussteigen wollte, habe der junge Mann sie aufgefordert, ihn und seine Gruppe nach Hause zu fahren. «Die Frau fühlte sich bedrängt und belästigt», erzählt ein Sprecher der Polizei dem Medium. 

Der 25-jährige Ehemann dieser Fahrerin, der kurze Zeit später hinzukommt, greift den 20-Jährigen an und schlägt ihn zu Boden. Der jüngere Mann erleidet schwere Kopfverletzungen und wird in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Am Montag verstirbt er an den Folgen der Attacke.

Mehr Polizeigeschichten aus Deutschland
Polizei nimmt AfD-Politiker bei Parlamentssitzung fest
Geschäfte in Belarus
Polizei nimmt AfD-Politiker bei Parlamentssitzung fest
Kondukteur (†36) stirbt nach Prügelattacke – neue Details zur Todesursache
Kondukteur (†36) totgeprügelt
Jetzt nennt die Polizei in Deutschland die Todesursache
Deutsche ruft 200 Mal beim Notruf an – Polizei rückt aus
200 Anrufe!
Deutsche blockiert stundenlang Notruf – Polizei rückt aus
Serientäter mit elf Jahren – Kinderbande terrorisiert Leipzig
Einige Täter sind erst 11
Kinderbande versetzt Leipzig in Angst und Schrecken

Eine Mordkommission hat nun die Ermittlungen gegen den mutmasslichen Täter aufgenommen. Die Untersuchungen dauern noch an. Ermittelt wird jedoch wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge. Da die rechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt waren, wurde der Tatverdächtige nicht in Untersuchungshaft genommen.

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen