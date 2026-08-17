Zwei 18-jährige Britinnen wurden auf Zakynthos mutmasslich vom selben Mann vergewaltigt, den sie in den Ferien kennengelernt hatten. Ermittlungen laufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei 18-jährige Britinnen auf Zakynthos mutmasslich von demselben Mann vergewaltigt

Mann arbeitet im Tourismus, wurde von Mutter eines Opfers angegriffen

Verdächtiger in Gewahrsam, Ermittlungen zu den Vorwürfen laufen

Janine Enderli Redaktorin News

Zwei 18-jährige Britinnen wurden auf der griechischen Ferieninsel Zakynthos mutmasslich vergewaltigt. Beide Frauen gaben an, von demselben Mann missbraucht worden zu sein, den sie zuvor in der beliebten Ferienregion kennengelernt hatten. Zuerst berichtete die griechische Zeitung «Ethnos».

Die jungen Frauen erstatteten demnach Anzeige. Sie wurden im Spital untersucht. Bei dem mutmasslichen Täter soll es sich um einen Mann handeln, der im «Tourismusbereich» gearbeitet hat. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Mann in Gewahrsam

Wie «Ethnos» weiter schreibt, soll die Mutter eines der Opfer umgehend nach Griechenland gereist sein, als sie von der mutmasslichen Tat erfuhr. Sie soll den Verdächtigen daraufhin an seinem Arbeitsplatz aufgesucht und angegriffen haben. Die Polizei musste ausrücken.

Der Mann befindet sich mittlerweile wegen des Verdachts auf Vergewaltigung in Gewahrsam. Die Ermittlungen laufen.