DE
FR
Abonnieren

Polizei rückt auf Zakynthos aus
Zwei Britinnen offenbar in Griechenland-Ferien vergewaltigt

Zwei 18-jährige Britinnen wurden auf Zakynthos mutmasslich vom selben Mann vergewaltigt, den sie in den Ferien kennengelernt hatten. Ermittlungen laufen.
Publiziert: vor 58 Minuten
1/4
Zwei Frauen sollen auf Zakynthos vergewaltigt worden sein.
Foto: Shutterstock

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Zwei 18-jährige Britinnen auf Zakynthos mutmasslich von demselben Mann vergewaltigt
  • Mann arbeitet im Tourismus, wurde von Mutter eines Opfers angegriffen
  • Verdächtiger in Gewahrsam, Ermittlungen zu den Vorwürfen laufen
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Zwei 18-jährige Britinnen wurden auf der griechischen Ferieninsel Zakynthos mutmasslich vergewaltigt. Beide Frauen gaben an, von demselben Mann missbraucht worden zu sein, den sie zuvor in der beliebten Ferienregion kennengelernt hatten. Zuerst berichtete die griechische Zeitung «Ethnos».

Die jungen Frauen erstatteten demnach Anzeige. Sie wurden im Spital untersucht. Bei dem mutmasslichen Täter soll es sich um einen Mann handeln, der im «Tourismusbereich» gearbeitet hat. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Mehr Nachrichten aus Griechenland
Teenager (†17) in der Dusche von Stromschlag getroffen – tot
Während Griechenland-Ferien
Teenager (†17) in der Dusche von Stromschlag getroffen – tot
Touristin wird durch Flugzeug-Luftstoss schwer verletzt
Bei Planespotter-Hotspot
Touristin wird durch Flugzeug-Luftstoss schwer verletzt

Mann in Gewahrsam

Wie «Ethnos» weiter schreibt, soll die Mutter eines der Opfer umgehend nach Griechenland gereist sein, als sie von der mutmasslichen Tat erfuhr. Sie soll den Verdächtigen daraufhin an seinem Arbeitsplatz aufgesucht und angegriffen haben. Die Polizei musste ausrücken. 

Der Mann befindet sich mittlerweile wegen des Verdachts auf Vergewaltigung in Gewahrsam. Die Ermittlungen laufen.

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen