Ein Schweizer reiste am Montag mit einem Luxuswagen im Wert von rund 200'000 Euro nach Rumänien ein. Er kam jedoch nicht weit. Grenzpolizisten stoppten den Mann und beschlagnahmten den Wagen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Rumänien wurde ein gesuchter Mercedes G-Klasse gefunden

Fahrer, ein 35-jähriger Schweizer, behauptet Unwissen über Fahndung

Wert des Autos: 188'000 Franken, beschlagnahmt auf Autobahn A1

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Fahrzeug (Mercedes G-Klasse) im Wert von rund 200'000 Euro (rund 188'000 Franken), das in der Schweiz gesucht wird, wurde in Rumänien entdeckt. Grenzpolizisten hielten das Luxusauto auf der rumänischen Autobahn A1 bei Timișoara an: Am Steuer sass ein 35-jähriger Schweizer.

Der Mann gab an, nicht gewusst zu haben, dass das Fahrzeug gesucht wurde, berichtet das rumänische Nachrichtenportal Gândul unter Berufung auf die Polizei. Er habe es bei einer unbekannten Person in der Schweiz gekauft. Umgehend wurde der Mercedes beschlagnahmt.

Warum das Fahrzeug genau gesucht wurde, ist unklar. Die Ermittlungen laufen und die rumänischen Behörden haben ein Ermittlungsverfahren eröffnet.