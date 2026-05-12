Darum gehts
- Zwei US-Militärflugzeuge durchquerten Österreichs Luftraum, lösten Alarm aus
- Eurofighter identifizierten PC-12-Maschinen der U.S. Air Force
- Flugzeuge flogen um 12.31 Uhr Richtung Deutschland weiter
Zwei US-Militärflugzeuge haben am Sonntag den österreichischen Luftraum durchquert und damit die Luftstreitkräfte des Landes in Alarmbereitschaft versetzt. Wie das Verteidigungsministerium in Wien mitteilte, wurden am Sonntag und Montag Eurofighter entsandt, um die Maschinen vom Typ PC-12 der U.S. Air Force zu identifizieren.
«Auslösung Priorität A und Einsatz von zwei Eurofightern aufgrund Überflug von zwei PC12 der US Air Force um 12.31 Uhr zum Zweck der Identifizierung», schrieb Ministeriumssprecher Michael Bauer am Montag auf der Plattform X.
Flieger drehten Richtung Deutschland ab
Die PC-12, gebaut vom Schweizer Hersteller Pilatus, dient der US-Armee primär der taktischen Luftaufklärung, der humanitären Hilfe sowie dem Transport von Spezialkräften. Verschiedene Staaten nutzen dieses Flugzeugmodell in ihren Armeen.
Der Grund für die Überflüge der US-Militärmaschinen über Österreich bleibt unklar. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums Wien flogen die Flugzeuge jeweils in Richtung Deutschland weiter.
Ein Eurofighter-Start erfolgt dann, wenn ein Flugzeug in den Luftraum eindringt oder ihn durchquert, ohne sich vorher angemeldet zu haben. Eine fehlende Funkmeldung kann diverse Ursachen haben – möglich ist auch, dass das Funkgerät nicht eingeschaltet war.