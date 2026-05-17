Es ist eine geschmacklose Aktion. Vor der dänischen Insel Anholt kletterten einige Personen auf den Kadaver von Wal Timmy. Dies, um Fotos zu machen. Sie wurden nach kurzer Zeit wieder verscheucht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Touristen machten auf Anholt Fotos mit dem Kadaver von Wal Timmy

Behörden warnen: Explosionsgefahr durch Gase im verwesenden Walkadaver

Timmy war über zwei Monate in der Ostsee gestrandet

Janine Enderli Redaktorin News

Touristen auf der dänischen Insel Anholt haben sich auf den Kadaver von Wal Timmy gestellt und dabei Selfies von sich gemacht. Das zeigen Live-Bilder der Nachrichtenagentur «News5». Der Walkadaver liegt nur mehrere Meter vom Strand entfernt.

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Die Behörden hatten zuvor dringend gewarnt, dass sich Personen dem toten Tier nähern. Laut Fachleuten besteht nach wie vor die Gefahr, dass der tote Wal explodieren könnte. Dies aufgrund der Gase, die bei der Verwesung freigesetzt werden. Unter der dicken Haut der Meerestiere können diese nicht entweichen.

Kurz nach der geschmacklosen Aktion wurden die Badegäste offenbar verscheucht. Auf dem Livestream sind sie nicht mehr zu sehen.

Rettungsaktion gescheitert

Am Samstag wurde bekannt, dass es sich bei dem über zwei Monate immer wieder in der Ostsee gestrandete Buckelwal um Timmy handelt. Das Tier wurde durch eine aufwendige, private Rettungsaktion zurück in die Nordsee manövriert. Wie lang das Tier anschliessend noch lebte, ist unklar.

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus kündigte an, es werde nun mit den dänischen Behörden geklärt, was mit dem Walkadaver passieren soll. Backhaus verteidigt derweil die gescheiterte Rettungsaktion. «Ich halte es für absolut menschlich, auch die geringste Chance zu nutzen, wenn es um ein Leben geht. Wer das kritisieren will, möge das tun», sagte der Minister am Samstag.