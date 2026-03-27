Iran-nahe Hacker haben das private E-Mail-Konto von FBI-Chef Kash Patel geknackt. Vertrauliche Dokumente und Bilder aus Kuba wurden veröffentlicht. US-Behörden bestätigen die Echtheit des geleakten Materials.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Iran-nahe Hacker knacken private E-Mails von FBI-Direktor Kash Patel

Veröffentlichte Bilder zeigen Patel in Kuba mit Rum und Zigarren

Am 11. März Datenlöschung bei US-Firma Stryker durch dieselbe Hackergruppe War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Er hat sichtlich Spass auf Kuba. Es sind ungewohnte Bilder, die von FBI-Chef Kash Patel (46) aufgetaucht sind. Und nicht nur Fotos, sondern auch persönliche Dokumente. Allesamt aus einem Zeitraum von 2010 bis 2019.

Dahinter stecken Iran-nahe Hacker, die laut eigenen Angaben das private E-Mail-Konto von FBI-Direktor Patel geknackt haben. Zum Beweis wurden die Bilder und Dokumente ins Internet gestellt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Schon bei früherem Datenleck aufgetaucht

Die Hackergruppe, die sich Handala Hack Team nennt, erklärte auf ihrer Website: «Patel wird seinen Namen jetzt auf der Liste der erfolgreich gehackten Opfer finden.»

Die veröffentlichten Bilder zeigen Patel beim Zigarrenrauchen, in einem Oldtimer-Cabriolet oder mit einer grossen Flasche Rum vor einem Spiegel. Die Hacker behaupten, die private Gmail-Adresse des FBI-Direktors infiltriert zu haben. Diese Adresse stimmt mit jener überein, die bereits bei früheren Datenlecks bekannt wurde, wie die Darknet-Analysefirma District 4 Labs gegenüber Reuters bestätigt.

Cyberangriff auf das US-amerikanische Medizintechnikunternehmen

Ob die E-Mails tatsächlich aus dem privaten Mail-Account von Patel stammen, lässt sich allerdings nicht verifizieren. Aber: Ein Beamter des US-Justizministeriums bestätigte den Vorfall und erklärte, das geleakte Material wirke authentisch. Bisher gab es keine Stellungnahme des FBI oder von Google, dem Betreiber von Gmail. Auch die Hacker reagierten bislang nicht auf Anfragen.

Handala wird von westlichen Experten als eine von mehreren Identitäten beschrieben, die von iranischen Cyber-Geheimdiensten genutzt werden. Die Gruppe bezeichnet sich selbst als pro-palästinensische Bürgerwehr. Erst kürzlich bekannte sich Handala zu einem Cyberangriff auf das US-amerikanische Medizintechnikunternehmen Stryker, bei dem laut Angaben des Unternehmens am 11. März eine grosse Menge an Daten gelöscht wurde.



