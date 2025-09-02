DE
FR
Abonnieren

Opferzahl steigt weiter
Über 1400 Tote bei Erdbeben in Afghanistan

Nach dem verheerenden Erdbeben im Osten Afghanistans ist die Todeszahl auf mindestens 1400 gestiegen. Die Zahl könnte noch weiter steigen.
Publiziert: vor 39 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Das Erdbeben zerstörte zahlreiche Häuser.
Foto: IMAGO/Xinhua
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Nach dem verheerenden Erdbeben im Osten Afghanistans ist die Todeszahl laut einem Sprecher der Nationalen Katastrophenschutzbehörde auf mindestens 1400 gestiegen.

Über 3000 Menschen seien ausserdem verletzt worden. Die Todeszahlen könnten noch weiter steigen, so der Sprecher gegenüber der dpa. Wie der afghanische Nachrichtensender am Dienstagmorgen berichtete, liegen weiterhin Tote unter den Trümmern. Die Rettungsarbeiten gingen weiter. Ganze Dörfer seien zerstört.

Das Erdbeben erschütterte die Menschen in der Nacht zu Montag. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das erste Erdbeben eine Stärke von 6,0. Demnach ereignete es sich gegen Mitternacht an der Grenze zu Pakistan in einer Tiefe von acht Kilometern. Es folgten mehrere Nachbeben. Die Erschütterungen waren auch in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad zu spüren.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen