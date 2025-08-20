Bei einem Busunglück in der westafghanischen Provinz Herat sind laut Taliban-Behörden 76 Menschen ums Leben gekommen.

ARCHIV - Taliban-Fahnen wehen in Kandahar, Afghanistan. Foto: Abdul Khaliq/AP/dpa/Archivbild Foto: Abdul Khaliq

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Unter den Opfern befänden sich 17 Kinder, hiess es in einer Mitteilung der Informationsbehörde in Herat weiter. Drei weitere Insassen seien zudem schwer verletzt worden.

Demnach war eine Gruppe Afghanen, die aus dem Iran abgeschoben worden waren, auf dem Weg von der Grenze Richtung Hauptstadt Kabul. Der Bus kollidierte laut der Informationsbehörde mit zwei Fahrzeugen und fing Feuer. Das Unglück ereignete sich nahe der iranischen Grenze. Die Informationsbehörde sprach von einem der tödlichsten Unfälle in dem Land in den vergangenen Jahren.

Ein Behördensprecher teilte auf der Plattform X Bilder und ein Video vom Unglücksort. Darauf ist der brennende Bus zu sehen, Rettungskräfte sind im Einsatz, Menschen schreien.

Insgesamt hielten sich Anfang des Jahres sechs Millionen Afghanen im Iran auf. In den vergangenen sechs Monaten hat die iranische Regierung nach eigenen Angaben bereits 1,2 Millionen afghanische Flüchtlinge abgeschoben. Innenminister Eskandar Momeni kündigte an, dass bis März nächsten Jahres weitere 800.000 Menschen das Land verlassen müssen. Auch Pakistan schiebt derzeit viele Afghanen in ihr Heimatland ab.