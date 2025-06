Trump kündigt Waffenruhe zwischen Israel und Iran an

1/8 Spricht von einem «Zwölftagekrieg»: US-Präsident Donald Trump. Foto: AFP

Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump haben Israel und der Iran einer stufenweisen Waffenruhe zugestimmt, die zu einem Ende des Krieges führen soll. Trump schrieb am Montag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social, die Feuerpause solle gegen Mitternacht US-Ostküstenzeit (6 Uhr MESZ) beginnen. Zunächst werde der Iran die Waffen schweigen lassen und dann Israel, bis nach 24 Stunden ein Ende des Krieges erreicht sei.

Israel und der Iran hätten sich darauf geeinigt, dass es eine «komplette» Waffenruhe geben werde, schrieb Trump. Demnach soll die Feuerpause stufenweise in Kraft treten. Erst werde der Iran gegen 6 Uhr MESZ alle Operationen einstellen, Israel werde zwölf Stunden später folgen. Nach Ablauf der 24 Stunden sei ein «offizielles Ende» des Krieges erreicht. Beide Seiten hätten zugestimmt, während jeder Phase «friedlich und respektvoll» zu bleiben.

«Krieg hätte gesamten Nahen Osten zerstören können»

Trump äusserte sich zuversichtlich, dass beide Seiten die Absprache einhalten würden und der «Zwölftagekrieg» damit endgültig beendet sei. «Dieser Krieg hätte Jahre dauern und den gesamten Nahen Osten zerstören können», schrieb Trump weiter. «Aber das ist nicht der Fall und wird niemals so sein.»

Irans staatlicher Rundfunk bestätigt die von US-Präsident Donald Trump verkündete Waffenruhe mit Israel. Dem Feind sei eine Waffenruhe «aufgezwungen» worden, heisst es im Live-Programm des staatlichen Fernsehens. Eine Bestätigung aus Israel liegt bisher nicht vor.

Explosionen in Teheran, Sirenen in Israel

In der Nacht zum Dienstag – mehrere Stunden, bevor nach Angaben von Trump die stufenweise Waffenruhe in Kraft treten sollte – waren in der iranischen Hauptstadt Teheran mehrere heftige Explosionen zu hören, wie Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichteten. Zuvor hatte die israelische Armee Bewohner eines Gebietes im Zentrum Teherans zur Evakuierung aufgerufen.

Der Iran setzte seine Raketenangriffe auf Israel nach Angaben des israelischen Militärs fort. Die Luftabwehr sei erneut im Einsatz, um die Bedrohung abzuwehren, teilte das Militär am frühen Morgen mit. In mehreren Gebieten des Landes heulten erneut die Sirenen. Die Bevölkerung wurde angewiesen, Schutzräume aufzusuchen und dort bis auf Weiteres zu bleiben.

Vergeltungsangriff nach Eingreifen der USA

Israel hatte am 13. Juni einen Grossangriff auf den Iran gestartet und bombardiert seitdem insbesondere Atomanlagen und militärische Einrichtungen in dem Land. Der Iran attackiert Israel seither im Gegenzug mit Raketen und Drohnen.

Die USA schalteten sich in der Nacht zum Sonntag in den Krieg ein und griffen die drei iranischen Atomanlagen Fordo, Natanz und Isfahan mit B-2-Kampfjets und bunkerbrechenden GBU-57-Bomben an. Der Iran attackierte daraufhin am Montag wenige Stunden vor Trumps Verkündung der Waffenruhe die US-Luftwaffenbasis Al-Udeid in Katar. Nach Angaben von Trump wurde bei dem «sehr schwachen» Vergeltungsangriff niemand verletzt. Der Iran habe die USA zudem frühzeitig über seine Pläne informiert.

0:52 Angriff auf Doha im Video: Katar schiesst iranische Raketen ab

Der Nationale Sicherheitsrat des Iran bestätigte, dass die US-Luftwaffenbasis «als Reaktion auf die aggressive und unverschämte Aktion der USA gegen iranische Nuklearstandorte und -einrichtungen» ins Visier genommen worden sei. Die Anzahl der gestarteten Raketen habe der Anzahl der von den USA eingesetzten Bomben entsprochen.

Am US-Stützpunkt Al-Udeid in Katar sind Teile des Militärkommandos Centcom sowie Spezialeinheiten stationiert. Nach katarischen Angaben waren die Soldaten nach Warnungen in Sicherheit gebracht worden.