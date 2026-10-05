Ein 36-jähriger Tscheche ist am Samstag am Grossen Ochsenhorn in Österreich tödlich verunglückt. Beim Überholen anderer Wanderer wich er in ungesichertes Gelände aus und stürzte in die Tiefe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tscheche (†36) wollte beim Wandern überholen

Er griff nach einem Felsbrocken – dieser löste sich

Der Mann stürzte in die Tiefe und kam ums Leben

Janine Enderli Redaktorin News

Eine Wanderung auf das 2511 Meter hohe Grosse Ochsenhorn in Österreich endete für einen Tschechen (†36) tödlich.

Wie die «Tiroler Tageszeitung» unter Berufung auf Landespolizeidirektion Salzburg berichtet, war der erfahrene Alpinist am Samstag mit zwei Freunden unterwegs, als die Gruppe kurz vor dem Gipfel einem anderen Paar begegnete.

Der Tscheche wollte die Wanderer auf 2400 Metern überholen und suchte sich seitlich auf abfallendem Gelände einen Weg. Um sich festzuhalten, griff er nach einem Felsbrocken. Doch der Stein brach ab.

Augenzeugen wollten noch helfen

Der Mann stürzte in die Tiefe und zog sich tödliche Verletzungen zu. Umgehend versuchten seine Begleiter, ihm das Leben zu retten. Ohne Erfolg. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Das Grosse Ochsenhorn ist mit 2511 Metern der höchste Gipfel der Loferer Steinberge und liegt direkt an der Grenze zu Tirol. Nach Süden fällt er mit steilen Pfeilern und Wandabbrüchen ab. Dies macht die Kletterrouten anspruchsvoll.