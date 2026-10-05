Am Sonntag ist ein Wanderer beim Abstieg vom Mont Pleureur auf dem Gemeindegebiet von Val de Bagnes in die Tiefe gestürzt. Er kam dabei ums Leben.

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 12.30 Uhr befanden sich am Sonntag zwei Wanderer im Abstieg vom Mont Pleureur oberhalb des Staudamms von Mauvoisin auf dem Gemeindegebiet von Val de Bagnes.

Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte einer der beiden auf einer Höhe von rund 3400 Metern in die Tiefe. Sein Begleiter alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Diese begaben sich mit einem Helikopter der Air-Glaciers, eingesetzt durch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO 144), zur Unfallstelle. Dort konnten sie nur noch den Tod des Wanderers feststellen.

Beim Opfer handelt es sich um einen 42-jährigen polnischen Staatsangehörigen.