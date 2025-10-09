Eine handgeschriebene Notiz von US-Aussenminister Marco Rubio hat eine entscheidende Rolle bei Trumps Verkündung der Israel-Hamas-Einigung gespielt. Ein Fotograf knipste den Moment, als Rubio den Zettel Trump übergab.

Trump sollte Vereinbarung als Erster auf Truth Social bekanntgeben

Friedensnobelpreis wird diesen Freitag vergeben, Trump strebt Auszeichnung an

Eine handgeschriebene Notiz von US-Aussenminister Marco Rubio (54) für Donald Trump hat bei der Verkündung der Einigung zwischen Israel und der islamistischen Hamas eine wichtige Rolle gespielt. «Sehr nah dran», stand auf dem Zettel, den Rubio dem Präsidenten während eines Treffens mit konservativen Influencern im Weissen Haus zusteckte.

Fotografen hielten den Augenblick fest – ebenso den Text auf dem weissen Blatt Briefpapier, wie US-Medien berichteten. Weiter hiess es da: «Sie müssen bald einen Truth-Social-Beitrag freigeben, damit Sie den Deal als Erster bekanntgeben können.» Trump wirkt erstaunt, während er die Notiz liest, dann flüstert Rubio ihm noch etwas ins Ohr.

Bekommt Trump den Friedensnobelpreis?

«Ich habe gerade eine Nachricht vom Aussenminister erhalten, dass wir kurz vor einer Einigung zum Nahen Osten stehen und sie mich ziemlich schnell brauchen werden», sagt der Präsident daraufhin. Rund zwei Stunden später verkündet er die Abmachung dann auch auf seiner Online-Plattform Truth Social.

Den Kommentar, er solle das als Erster ankündigen, bringen Medien in Zusammenhang mit Trumps Bestrebungen, den Friedensnobelpreis zu bekommen. Dieser wird an diesem Freitag vergeben.

Bei der Pressekonferenz wurde Trump gefragt, ob er am Wochenende in den Nahen Osten reisen werde und ob diese Reise auch einen Besuch im Gazastreifen geben werde. «Das werde ich vielleicht tun», sagte Trump, fügte aber hinzu, es sei diesbezüglich noch nichts entschieden. Trump merkte an, er werde höchstwahrscheinlich nach Ägypten reisen.