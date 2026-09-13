Eine Fähre mit 243 Passagieren ist vor Indonesien offenbar gekentert. Mehr als 100 Personen werden noch vermisst. Kommt es zu weiteren Todesopfern?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Indonesische Fähre mit 243 Menschen am Somnntag vom Radar verschwunden

102 Gerettete, eine Person tot gemeldet, Suche läuft intensiv

Letzter Kontakt um 2 Uhr, 150 Kilometer südlich von Banjarmasin

Marian Nadler Redaktor News

Eine indonesische Fähre ist am Sonntag plötzlich vom Radar verschwunden. Was genau mit der Virgo Transport 8 passiert ist, weiss noch niemand. Eine Rettungsaktion läuft. 102 Personen konnten laut BBC bereits gerettet werden. Eine Person wurde von den Behörden bisher als verstorben gemeldet.

Der Kontakt zur Fähre mit insgesamt 243 Personen war bei schlechtem Wetter abgebrochen. Das Schiff war von Surabaya nach Banjarmasin auf der Insel Borneo unterwegs und wurde zuletzt etwa 150 Kilometer südlich von Banjarmasin geortet. Das war um 2 Uhr Ortszeit.

Immer wieder Fährunglücke in Indonesien

Such- und Rettungsschiffe sowie Helikopter sind im Einsatz. Die Behörden haben alle anderen Schiffe in der Nähe angewiesen, Anzeichen von Passagieren zu melden.

Erst im vergangenen Monat war eine Fähre vor der Insel Madura in Brand geraten. Fünf Menschen kamen ums Leben. Indonesien besteht aus mehr als 17'000 Inseln. Fähren sind ein gängiges Transportmittel.