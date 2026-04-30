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So kannst du gemütlich im Flugzeug schlafen
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Schal-Hack geht viral:So kannst du gemütlich im Flugzeug schlafen

Nie mehr Nackenschmerzen?
Internet dreht gerade wegen dieses Schlaftricks durch

Ein neuer Lifehack erobert derzeit das Internet. Um sich auf Langstreckenflügen zu entspannen, schwört eine Influencerin auf ihren kuschligen, grünen Schal statt auf ein schnödes Nackenkissen.
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
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Der Schal-Schlaf-Trick der jungen Frau wird gerade heiss diskutiert.
Foto: Screenshot X

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Reise-Hack mit Schal für besseren Schlaf im Flugzeug geht viral
  • Kritik: Sicherheitsbedenken und ungeeignet für grosse Personen
  • Video dutzendfach geteilt, polarisiert auf Plattform X
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Wiebke KöhneRedaktorin Newsdesk

Was gibt es Nervigeres als einen Zehnstunden-Flug ohne erholsamen Schlaf aber dafür mit fiesen Nackenschmerzen in den Tagen darauf? Im schlimmsten Fall sitzt man auch noch auf dem Mittelplatz und bemüht sich, wach zu bleiben. Denn wer einnickt, könnte mit dem Kopf auf der Schulter seines Sitznachbarn landen. Unangenehm. 

Eine junge Frau präsentiert ihre Lösung für dieses Dilemma im Internet — und geht damit aktuell viral. Kein Wunder: Denn sie braucht kein Nackenkissen, um einigermassen entspannt zu schlafen. Nein! Sie nutzt dafür einfach ihren kuschligen Schal. Den bindet sie kurzerhand um die Kopflehne und legt im Anschluss ihr Kinn in die Schlaufe. Und fertig. Einfach und genial, oder?

«Ich habe das mit einem dicken Seil probiert»

Die Meinungen darüber sind gespalten. «Wurden Nackenschmerzen gerade mit einem Schal bewältigt?», freut sich ein User auf der Plattform X. Andere finden das Bild mit dem fixierten Haupt makaber und witzeln: «Ich habe das mit einem dicken Seil probiert, aber das führte zu Missverständnissen, als ich einschlief». Gemeint ist damit eine Ähnlichkeit zu einem Strick, der zum Erhängen genutzt werden könnte.

Hier findest du Hilfe

Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da:

Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben

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Verdeckt der Schal den Bildschirm?

Neben Sicherheitsbedenken — insbesondere während Turbulenzen — machen sich auch viele Sorgen um die Unterhaltungsmöglichkeiten des Passagiers hinter der jungen Frau. «Höchstwahrscheinlich ist der Schal um den Bildschirm auf der anderen Seite des Sitzes gewickelt.» Zu guter Letzt kritisierte jemand, dass der Trick nur für Leute mit Normalgrösse geeignet sei. 

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Hast du demnächst einen Langstreckenflug und suchst noch nach der besten Strategie, diesen gut zu überstehen? Blick zeigt, was wirklich hilft. 

Lärm reduzieren

Im Flugzeug ist es laut. Triebwerke, Klimaanlage und Belüftung sorgen für ein konstantes Brummen in der Kabine. Hinzu kommen noch die anderen Passagiere. Damit dich der Lärmpegel nicht stört, kannst du auf Ohrenstöpsel zurückgreifen. Wenn du gerne Musik hörst oder einen Film schauen möchtest, lohnen sich Kopfhörer mit Noise-Cancelling Funktion

Bewegung einbauen

Der britische Flugbegleiter Kris Major verbrachte schon etliche Stunden im Flieger. Dass langes Sitzen zu Versteifungen führen kann, weiss er nur zu gut. Dabei könne dies ganz leicht vermieden werden. Auch durch eine geringe Aktivität im Sitzen kann der Blutkreislauf angeregt werden. «Nutze deine Beine, tue, was dir in den Sinn kommt – egal ob wackeln oder bewegen.»

Unterhaltung

Wer über den Wolken keine Ruhe findet, sollte zuvor an seine Unterhaltung gedacht haben. Filme oder Serien müssen im Vorhinein auf Tablet oder Laptop geladen werden, um diese im Flugmodus schauen zu können. Ladekabel und Akku sichern den Plan für einen Serienmarathon ab. Ansonsten können auch ein gutes Buch, Musik oder Podcasts nützliche Helfer sein. 

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