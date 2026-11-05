Ein Mann aus dem Kanton Nidwalden ist bei einem Unfall in der Lombardei tödlich verunglückt. Die Polizei ermittelt.

Schweizer Tourist (†70) verliert nach Unfall in Italien Kampf um sein Leben

Schweizer Tourist (†70) verliert nach Unfall in Italien Kampf um sein Leben

Darum gehts Ein 70-jähriger Nidwaldner wurde in Lavena Ponte Tresa von einem Auto erfasst und starb später

Der Tourist überquerte am 8. Oktober gegen 20.30 Uhr im Ort die Strasse zu seiner Unterkunft

Der 60-jährige Autofahrer hielt an und leistete Erste Hilfe, die Polizei ermittelt zum Unfall

Janine Enderli Redaktorin News

Anfang Oktober ereignete sich in der italienischen Gemeinde Lavena Ponte Tresa ein schrecklicher Unfall, bei dem ein Mann aus dem Kanton Nidwalden schwer verletzt wurde. Einige Tage nach dem Unfall ist der 70-Jährige seinen Verletzungen erlegen, wie jetzt bekannt wird.

Ursprünglich stammt der Verstorbene aus Ennetbürgen NW, wie «Varese News» berichtet.

Das passierte bei dem Unfall

Am 8. Oktober wurde er vor einem Campingplatz in Lavena Ponte Tresa von einem Auto erfasst, als er gegen 20.30 Uhr die Strasse überquerte. Der Tourist überquerte die Strasse, um zu seiner Unterkunft zu gelangen, als das Auto mit voller Wucht in ihn hineinfuhr.

Der Fahrer, ein 60-jähriger Mann, hielt an und leistete Erste Hilfe, bis Polizei und Rettungskräfte mit Krankenwagen, Notarztwagen und Helikopter eintrafen.

Vor Ort intubiert

Mit schweren Verletzungen wurde er vor Ort intubiert und per Helikopter ins Spital geflogen. Dort ist er nun seinen Verletzungen erlegen.

Der Schweizer war öfters Gast auf dem Campingplatz und im Ort bekannt. Die Zeitung «Prealpina» beschrieb die Menschen als «schockiert» nach Bekanntwerden der traurigen Nachricht.

Bürgermeister Massimo Mastromarino sagte, es täte ihm «sehr leid», und erinnerte sich an den Touristen als «einen diskreten, freundlichen Menschen, der den Campingplatz und unsere Gemeinde viele Jahre lang regelmässig besucht hatte».