«Nicht im Einklang mit der Agenda des Präsidenten»
Trump feuert Chefin von Gesundheitsbehörde

US-Präsident Trump feuert die Chefin der US-Gesundheitsbehörde CDC. Die 50-Jährige weigerte sich offenbar «unwissenschaftliche Anweisungen» zu billigen und bekam die Quittung dafür. Das Weisse Haus spricht von mangelnder Übereinstimmung mit der Präsidenten-Agenda.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
Wenn ihm die Politik eines Bundesangestellten nicht passt, schmeisst er ihn kurzerhand raus.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Susan Monarez, CDC-Chefin, von Trump gefeuert. Weisses Haus gibt Entlassung bekannt
  • Monarez weigerte sich, unwissenschaftliche Anweisungen zu billigen und Gesundheitsexperten zu entlassen
  • Die 50-jährige Monarez wurde ohne vorherige Information über ihre Entlassung abgesetzt
Janine Enderli und Keystone-SDA

Sie ist die Nächste, die von Trump ins Visier genommen wird: Susan Monarez – Chefin der US-Gesundheitsbehörde CDC. 

Das Weisse Haus teilte in der Nacht auf Donnerstag (Schweizer Zeit) mit, dass Monarez entlassen wurde, nachdem sie nicht freiwillig von ihrer Position zurückgetreten war. In einer offiziellen Stellungnahme hiess es, die 50-Jährige sei «nicht im Einklang mit der Agenda des Präsidenten» und sei deshalb ihres Postens enthoben worden. 

Monarez weigerte sich, «unwissenschaftliche Anweisungen» zu billigen

Das US-Gesundheitsministerium hatte zuvor ihren Rücktritt bekannt gegeben, woraufhin sich die Anwälte von Monarez einschalteten. Sie gaben an: Monarez werde nicht zurücktreten. 

Die Amerikanerin sei ins Visier genommen worden, weil sie sich geweigert habe, «unwissenschaftliche, rücksichtslose Anweisungen zu billigen und engagierte Gesundheitsexperten zu entlassen», und warfen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. (71) vor, «die öffentliche Gesundheit als Waffe einzusetzen».

