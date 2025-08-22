Ukraine-Krieg, WM-Einladung an Putin und viel Selbstlob: Trump hielt am Freitag mit Fifa-Präsident Gianni Infantino eine Pressekonferenz zur WM 2026 ab. Dabei vermischte er wieder einmal alle möglichen Themen – und zeigte plötzlich ein Foto von sich und Putin.

1/5 Bei der Ankündigung zur Auslosung der Fussball-WM mit Vizepräsident J. D. Vance (l.) und Fifa-Präsident Gianni Infantino zeigte Trump ein Bild von sich und Waldimir Putin. Foto: AFP

Darum gehts Trump äussert Ärger über russische Angriffe in der Ukraine

Trump zeigt Bild von sich und Putin, lädt ihn zur WM ein

Infantino präsentiert Trump den WM-Pokal für die Weltmeisterschaft 2026 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Diese Pressekonferenz war einmal mehr äusserst kurios. US-Präsident Donald Trump (79) schaffte es innert Minuten, aus einer Ankündigung mit Fifa-Präsident Gianni Infantino (55) zur Auslosung der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, eine Fragerunde zu allen möglichen politischen Themen zu machen.

Wieder einmal wurde der Ukraine-Krieg zum Thema. Trump machte seinem Ärger über die neusten russischen Angriffe in der Ukraine Luft. «Ich bin ganz und gar nicht glücklich darüber. In den nächsten zwei Wochen werden wir mehr wissen.» Dann setzte Trump auch noch eine kleine Drohung in Richtung Kreml ab. «Ich sollte nach der nächsten Phase besser glücklich sein.»

Falls niemand einlenken werde, müsse er, Trump, sich was überlegen. «Ich habe einige Ideen.»

Von ernst zu ironisch

Trumps Ausführungen waren ein wilder Mix aus ernsthaften politischen Aussagen und ironisch gemeinten Kommentaren. Ein Beispiel: Nachdem Trump seine Gedanken zu Putin und Selenski dargelegt hatte, zeigte er plötzlich ein Bild von sich und Putin. «Er sollte an die WM kommen im nächsten Sommer. Je nachdem, was passiert, kommt er vielleicht.»

1:01 Gegenseitige Schmeicheleien: «Diese Statue ist nur für Gewinner»

Falls Putin tatsächlich kommen wird, wird er dann vielleicht auch den WM-Pokal sehen. Gianni Infantino hat die Trophäe heute Donald Trump präsentiert. Er sagte: «Dieser Pokal ist nur für Gewinner.»

Und nicht nur den Pokal durfte Trump bestaunen. Er bekam auch gleich sein persönliches XXL-Ticket zum Eröffnungsspiel der WM im nächsten Sommer. Trump war von der Aktion sichtlich überrascht und hielt sein Billett stolz in die Kameras.