US-Präsident Trump verschärft die Einwanderungspolitik und will Millionen bereits erteilte Visa überprüfen. Dabei sollen auch soziale Medien und neue Informationen zur Kontrolle genutzt werden, um bei Auffälligkeiten Visa zu entziehen.

1/4 Die Einreise in die USA könnte sich für viele bald erschweren. Foto: IMAGO

Darum gehts US-Regierung überprüft Millionen erteilte Visa, einschliesslich Social-Media-Aktivitäten

Experten warnen vor möglicher Diskriminierung bei der Visa-Überprüfung

Rund 55 Millionen Menschen sind von der neuen Überprüfungsmassnahme betroffen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump (79) hat seinen Kurs gegen illegale Einwanderung seit seinem Amtsantritt massiv verschärft. Nun nimmt er auch Menschen in den Fokus, die in die USA einreisen wollen. Die Regierung nimmt Millionen bereits erteilte Visa unter die Lupe. Dazu würden alle verfügbaren Informationen herangezogen, die nach der Visavergabe bekanntwerden – einschliesslich von Aktivitäten in den sozialen Netzwerken, berichtete die «Washington Post» unter Berufung auf eine ihr vorliegende Mitteilung des Aussenministeriums. Betroffen seien rund 55 Millionen Menschen.

Mit einer «kontinuierlichen Überprüfung» sollen Visa etwa bei Hinweisen auf eine Überschreitung der Aufenthaltsdauer oder auf kriminelle Aktivitäten entzogen werden können. Es handle sich um eine «erhebliche Ausweitung» der bisherigen Massnahmen, so die Zeitung weiter. Derzeit würden «mehr Informationen als je zuvor» gesammelt, bestätigte ein hochrangiger Mitarbeiter des Aussenministeriums. Wie genau die zeitaufwendige und logistisch komplexe Überprüfung realisiert werde, sei unklar.

Experten warnen vor Diskriminierung

Es sei nicht neu, dass Visa bei Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden erneut überprüft würden. Die Ankündigung des Aussenministeriums klinge nun aber danach, dass «Visa nicht aufgrund von Verhalten, sondern von Äusserungen widerrufen» werden könnten, sagte der Migrationsexperte David J. Bier von der Denkfabrik Cato Institute. Prüfungen könnten «in diskriminierender Weise erfolgen», warnte er, und sich gegen «Einwanderer mit bestimmten Hintergründen» richten, für deren Ausweisung man einen Vorwand suche.

Trump will rigoros gegen Einwanderer vorgehen, die auf illegalem Weg ins Land kommen oder sich bereits ohne gültigen Aufenthaltsstatus in den USA aufhalten. Aber auch Menschen, die mit einem gültigen Visum in die USA einreisen, werden stärker unter die Lupe genommen. Zuletzt kündigte die US-Behörde für Einwanderung und Einbürgerung USCIS an, Migranten künftig auf mögliche «antiamerikanische» Äusserungen im Internet zu überprüfen. Auch Visa für Touristen oder Studierende sollen verstärkt überprüft werden.