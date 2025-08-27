Am Mittwochnachmittag Schweizer Zeit sind in Minneapolis Schüsse gefallen. Ein Mann soll das Feuer in einer Kirche eröffnet haben.

1/2 Bei dieser Kirche sollen die Schüsse gefallen sein. Foto: Google Street View

Marian Nadler Redaktor News

Die Polizei von Minneapolis hat gegenüber dem lokalen Nachrichtenportal «Kare11» bestätigt, dass am Mittwoch gegen 8.30 Uhr Ortszeit ein Schütze das Feuer auf eine Kirche im Süden der US-Grossstadt eröffnet hat. Viele weitere Details sind noch unklar. Wie «CBS News» berichtet, sind Polizei und FBI vor Ort. Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt. Der Gouverneur des US-Bundesstaats Minnesota, Tim Walz, wurde über die Schiesserei informiert, wie er auf der Plattform X schrieb.

Schon in den vergangenen Tagen hatte es mehrere Schiessereien in Minneapolis gegeben. Drei Menschen waren dabei getötet worden.

+++ Update folgt. +++