Riesige Staubwolke legt sich über Phoenix
Verkehrschaos und Stromausfall:Riesige Staubwolke legt sich über Phoenix

Chaos im US-Bundesstaat Arizona
Gigantischer Staubsturm legt Phoenix lahm

Ein massiver Staubsturm hat Phoenix im US-Bundesstaat Arizona lahmgelegt. Verkehrschaos, Stromausfälle und eingeschränkte Sicht führten zu erheblichen Störungen, während eine riesige Staubwolke die Stadt einhüllte.
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Ein gigantischer Staubsturm zog über die US-Stadt Arizona.
  • Gigantischer Staubsturm führt zu Verkehrschaos und Stromausfällen in Phoenix
  • Riesige Staubwolke legt sich über die grösste Stadt Arizonas
  • Etwa 2,6 Millionen Menschen von Staubsturm- und Gewitterwarnung betroffen
Ein gigantischer Staubsturm hat zu Verkehrschaos und Stromausfällen in der Stadt Phoenix und Umgebung geführt. In den sozialen Medien ist zu sehen, wie sich eine riesige Staubwolke langsam über die grösste Stadt im US-Bundesstaat Arizona legt.

Aufgrund stark eingeschränkter Sichtweite kam zeitweise der Strassen- und Flugverkehr zum Stillstand, fast 60'000 Menschen waren vorübergehend ohne Strom, wie lokale Medien berichteten.

Der Wetterdienst NWS (National Weather Service) und die Behörden riefen Autofahrer dazu auf, ihre Fahrzeuge an den Rand der Fahrbahn zu fahren und dort das Ende des Staubsturms abzuwarten. Der Wetterdienst sprach eine Staubsturm- und eine Gewitterwarnung für die Umgebung von Phoenix aus. Betroffen waren demnach etwa 2,6 Millionen Menschen. Auch vor heftigen Regenfällen wurde gewarnt.

