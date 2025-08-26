Ein massiver Staubsturm hat Phoenix im US-Bundesstaat Arizona lahmgelegt. Verkehrschaos, Stromausfälle und eingeschränkte Sicht führten zu erheblichen Störungen, während eine riesige Staubwolke die Stadt einhüllte.

1/4 Ein gigantischer Staubsturm zog über die US-Stadt Arizona. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Gigantischer Staubsturm führt zu Verkehrschaos und Stromausfällen in Phoenix

Riesige Staubwolke legt sich über die grösste Stadt Arizonas

Etwa 2,6 Millionen Menschen von Staubsturm- und Gewitterwarnung betroffen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein gigantischer Staubsturm hat zu Verkehrschaos und Stromausfällen in der Stadt Phoenix und Umgebung geführt. In den sozialen Medien ist zu sehen, wie sich eine riesige Staubwolke langsam über die grösste Stadt im US-Bundesstaat Arizona legt.

Aufgrund stark eingeschränkter Sichtweite kam zeitweise der Strassen- und Flugverkehr zum Stillstand, fast 60'000 Menschen waren vorübergehend ohne Strom, wie lokale Medien berichteten.

Der Wetterdienst NWS (National Weather Service) und die Behörden riefen Autofahrer dazu auf, ihre Fahrzeuge an den Rand der Fahrbahn zu fahren und dort das Ende des Staubsturms abzuwarten. Der Wetterdienst sprach eine Staubsturm- und eine Gewitterwarnung für die Umgebung von Phoenix aus. Betroffen waren demnach etwa 2,6 Millionen Menschen. Auch vor heftigen Regenfällen wurde gewarnt.