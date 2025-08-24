Das Burning-Man-Festival wurde nur einen Tag vor der Eröffnung von einem starken Sandsturm überrascht. Viele Lager wurden zerstört, die Vorbereitungen wurden stark erschwert – doch die Besucherinnen und Besucher bleiben positiv.

1/6 Das Gelände des Burning-Man-Festivals wurde von einem Sandsturm heimgesucht. Foto: Screenshot X

Darum gehts Sandsturm überrascht Burning-Man-Festival in Nevada und erschwert Vorbereitungen

Videos zeigen schlechte Sicht und zerstörte Lager durch den extremen Sturm

Neuntägiges Wüsten-Festival mit Zehntausenden Besuchern und Verbrennen einer Riesenstatue Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

In der Black Rock Desert im US-Bundesstaat Nevada war alles für das alljährliche Burning-Man-Festival bereit. Doch das Wüsten-Fest wurde am Samstag, nur ein Tag vor seiner Eröffnung, von einem heftigen Sandsturm überrascht. Die letzten Vorbereitungen wurden durch das Wetterereignis extrem erschwert, wie «Mirror» berichtet.

Videos in den Sozialen Medien zeigen die Massen an Staub und Sand, die durch die extra für das Festival aufgebaute, temporäre Stadt zogen. Die Sichtverhältnisse sind extrem schlecht. Auf einigen Aufnahmen sieht man umgestürzte Gebäudestrukturen. Ein Besucher teilte auf Tiktok einen Beitrag, in dem die Zerstörung zu sehen ist. Einige in seinem Camp seien gar von herumfliegenden Stangen verletzt worden.

«Zeit für den Wiederaufbau»

Ein weiterer Besucher schrieb in einem Beitrag auf X, viele der Lager seien durch den Sturm zerstört worden. «Heute Nachmittag wurde Burning Man von einem wahnsinnigen Staubsturm heimgesucht. Viele Lager wurden verwüstet, auch unseres.» Nun sei es «Zeit für den Wiederaufbau». Eine andere Userin zeigte sich mit Blick auf die Videos des extremen Sandsturms glücklich, nicht am Festival dabei zu sein. «Es ist wieder diese schöne Zeit, dankbar zu sein, dass ich nicht beim Burning Man bin.»

Einige der Besucher erinnerten sich angesichts des Chaos an den Hurrikan Hilary – vor zwei Jahren sorgte dieser dafür, dass das Gelände des Festivals geflutet wurde und die Zehntausenden Besucherinnen und Besucher mehrere Tage im Schlamm festsassen. Die Unwetter führten damals sogar zu einem Todesfall.

Beim Burning Man handelt es sich um eine Art Wüsten-Festival, bei dem sich alles um Kunst, radikale Einbeziehung anderer Menschen, Selbstinszenierung und Musik dreht. Das Highlight der neuntägigen Party ist das Verbrennen einer riesigen Statue, dem Burning Man.