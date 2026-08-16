Ein spanischer F-18-Jet hat am Sonntag eine Drohne über Rumänien abgeschossen. Das unbemannte Flugobjekt war aus Moldau in den rumänischen Luftraum eingedrungen, wie das Verteidigungsministerium mitteilte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Spanischer F-18-Jet schiesst am Sonntag Drohne über Rumänien ab

Drohne illegal aus Moldau in rumänischen Luftraum eingedrungen

Bereits vier Drohnen 2026 über Rumänien abgeschossen, laut Behörden

Marian Nadler Redaktor News

Ein spanischer F-18-Kampfjet musste am Sonntag im Auftrag der Nato eine Drohne über Rumänien abschiessen. Das berichten die Nachrichtenagenturen Reuters und APA übereinstimmend unter Berufung auf das rumänische Verteidigungsministerium.

Das unbemannte Flugobjekt sei illegal in den nationalen Luftraum eingedrungen, hiess es aus Bukarest. Es ist bereits die vierte Drohne, die in diesem Jahr über dem Land abgeschossen werden musste. Die Drohne war aus dem benachbarten Moldau in den Luftraum Rumäniens eingedrungen.

Immer wieder Drohnenvorfälle

Ob es sich bei der Drohne um ein russisches Flugobjekt handelt? Dazu machte das Ministerium zunächst keine Angaben. Die Trümmer gingen in einem unbewohnten Gebiet nieder.

Rumänien teilt sich eine mehr als 600 Kilometer lange Grenze mit der von Russland angegriffenen Ukraine. Seit Beginn des Angriffskriegs im Frühjahr 2022 fliegen immer wieder russische Drohnen in den Luftraum Rumäniens.

Im Juli hatten rumänische F-16-Kampfjets zuletzt drei russische Drohnen abgeschossen. Zudem war eine russische Drohne in einen Wohnblock in der Stadt Galati gestürzt. Zwei Menschen wurden verletzt.