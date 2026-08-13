Erstmals gibt es weltweit mehr übergewichtige als unterernährte Kinder. In Rumänien spiegelt sich dieser Trend wider. 70 Prozent der Erwachsenen sind übergewichtig. Auch Kinder sind massiv betroffen. Ärzte schlagen Alarm.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ärzte untersuchen Kinder am Strand in Rumänien auf Übergewicht und Gesundheitsrisiken

Jedes vierte Kind zeigt Übergewicht und Risiko für Stoffwechselerkrankungen

In der Schweiz sinkt Übergewicht bei Schulkindern von 20 % auf 16 %

Blick Newsdesk

Alexandra Carbunar war an die rumänische Küste gekommen, um dort ein paar Tage mit ihrer Familie zu entspannen. Als sie am Strand von Olimp im Südosten des Landes ankam und die direkt im Sand aufgestellten Militärzelte sah, zögerte sie nicht lange. Sie nahm ihre beiden Kinder – sechs und zehn Jahre alt – an die Hand und stellte sich für kostenlose Untersuchungen in die Warteschlange.

Seit diesem Sommer läuft eine Kampagne der Medizinischen Universität in Bukarest. In Zusammenarbeit mit mehreren Fachverbänden untersuchen verschiedene Ärztinnen und Ärzte während der Ferien Kinder am Strand. Die Ergebnisse sind erschreckend: Jedes vierte am Strand untersuchte Kind hat das für sein Alter normale Gewicht überschritten und weist bereits ein Risiko für frühzeitige Stoffwechselerkrankungen auf.

Schlaf, Ernährung und Bildschirmzeit

Die Ärzte am Strand geben den Eltern klare Ratschläge zu den drei Dingen, die die Gesundheit der Kleinen ruinieren: Schlafmangel, ungesunde Ernährung und Bildschirme.

«Kinder bis zum Alter von 14 Jahren brauchen zehn Stunden Schlaf, Jugendliche mindestens acht Stunden. Im Schlaf regeneriert sich alles, was wir tagsüber verbrauchen. Ausserdem muss die Bildschirmzeit so weit wie möglich reduziert werden», warnt Cristina Dican, Assistenzärztin in der Kinderheilkunde. «Wenn man einem Kind zudem Süssigkeiten oder Fast Food gibt, ernährt man es nicht nur ungesund, sondern beeinträchtigt auch direkt sein Wachstum und sein Gehirn.»

Die Fachkräfte geben aber zu, dass es nicht einfach ist, Feriengästen zu sagen, sie sollen auf Süssigkeiten verzichten. «Manchmal kommen Patienten zur Untersuchung am Strand mit Tabletts voller warmer Donuts, mit Sahne, Marmelade und Schokolade. Sie müssen jedoch verstehen, dass Übergewicht mit Diabetes, Bluthochdruck und Herzerkrankungen einhergeht», erklärte Catalina Poiana, Präsidentin der Ärztekammer Rumäniens.

Zahlen in der Schweiz rückläufig

Erstmals in der Geschichte übersteigt die weltweite Zahl übergewichtiger und fettleibiger Kinder und Jugendlicher die Zahl unterernährter Kinder. Rumänien spiegelt diese globale Krise in vollem Umfang wider: Über 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung des Landes leiden unter Übergewicht oder Fettleibigkeit – und dieses Phänomen breitet sich in rasantem Tempo auch auf Kinder aus.

In der Schweiz ist etwa jedes sechste Schulkind von Übergewicht oder Fettleibigkeit betroffen. Im Gegensatz zu Rumänien, wo die jungen Menschen immer dicker werden, gehen die Zahlen in der Schweiz zurück. Vor 20 Jahren war hierzulande jedes fünfte Schulkind von Übergewicht betroffen, wie SRF berichtete.

Dieser Artikel ist zuerst auf libertatea.ro erschienen. Die rumänische Newsplattform gehört wie Blick zu Ringier.