Ringier Rumänien stärkt seine Verbindung zur Heimat und tritt der Schweizerisch-Rumänischen Handelskammer bei. Damit vertieft das Unternehmen die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Ringier Romania ist neu Mitglied der Schweizerisch-Rumänische Handelskammer. Foto: Ringier

Darum gehts Ringier Romania Media tritt Schweizerisch-Rumänischen Handelskammer bei, stärkt Wirtschaftsbeziehungen

Ziel: Schweizer Werte in Rumänien verankern und Unternehmen beider Länder unterstützen

Ringier ist seit über 30 Jahren auf dem rumänischen Medienmarkt aktiv

Ringier Romania Media, die rumänische Tochtergesellschaft der Ringier AG, ist der Schweizerisch-Rumänischen Handelskammer (CCE-R) beigetreten. Mit diesem Schritt unterstreicht das Unternehmen seine Verbundenheit mit der Schweiz und setzt auf engere Kooperationen zwischen Schweizer und rumänischen Wirtschaftsakteuren.

Seit über drei Jahrzehnten ist Ringier auf dem rumänischen Medienmarkt aktiv und gehört heute zu den führenden internationalen Verlagshäusern des Landes. Zum Portfolio gehören unter anderem das Nachrichtenportal Libertatea – die meistgelesene News-Plattform in Rumänien – sowie renommierte Lifestyle-Marken wie ELLE, Unica, Viva, Avantaje und TV Mania.

«Wertvoller Partner»

Mit dem Beitritt zur Handelskammer will Ringier Romania Media laut Unternehmensangaben «schweizerische Werte wie Exzellenz, Innovation und Vertrauen» stärker in Rumänien verankern. Ziel sei es, Unternehmen beider Länder bei Projekten zu unterstützen und gemeinsame Plattformen für Austausch, Sichtbarkeit und Kommunikation zu schaffen.

Auch die Handelskammer begrüsst die neue Partnerschaft: Geschäftsführerin Gențiana Avrigeanu betonte, Ringier sei ein «wertvoller Partner», der die Vision der CCE-R für Exzellenz und Nachhaltigkeit teile. Gemeinsam sollen künftig Initiativen gefördert werden, die Schweizer und rumänische Unternehmen enger zusammenbringen.

Diese Zusammenarbeit markiert ein neues Kapitel in der Festigung der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen der Schweiz und Rumänien und eröffnet zugleich neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen der Geschäfts- und Medienwelt.