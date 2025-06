1/13 Drei Tage nach dem Amoklauf in Graz gibt es immer noch offene Fragen. Foto: Erwin Scheriau/APA/dpa

Darum gehts Amokläufer postete Foto kurz vor Tat

Mögliche Verbindung zu Columbine-Amoklauf aufgedeckt

Zehn Menschen starben durch seine Hand Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jessica von Duehren Ressortleiterin Desk/Teamlead News

Zehn Menschen mussten durch seine Hand sterben. Drei Tage nach dem Amoklauf am Bundesoberstufenrealgymnasium Dreierschützengasse in Graz kommen immer mehr Details über den Todesschützen Artur A.* (†21) ans Licht. Nur neun Minuten, bevor er in seiner ehemaligen Schule das Feuer eröffnete, postete er ein Foto auf Social Media, wie die «Salzburger Nachrichten» berichten.

Darauf zu sehen: Zwei schwarze Stiefel auf beigem Kachelboden, aufgenommen offenbar im Schulklo. Datum und Uhrzeit sind eingeblendet – 10. Juni, 9.48 Uhr. Es wirkt wie ein stummes Signal kurz vor der Tat. Die Echtheit wurde laut Zeitung von der Polizei bestätigt.

1:33 Judith Wedenig (39): «Ich sah vom Balkonfenster aus die Polizeiautos»

Columbine als düsteres Vorbild

Als Profilbild soll A. zudem ein Foto der Columbine-Attentäter genutzt haben. Eric Harris (†18) und Dylan Klebold (†17) hatten am 20. April 1999 den damals bisher verheerendsten Amoklauf in der US-Geschichte begangen. An der Columbine High School in Littleton (Colorado) hatten die Jugendlichen 12 Schüler und einen Lehrer erschossen, bevor sie sich selbst das Leben nahmen.

Die Tat wurde weltweit bekannt – und nachgeahmt. Immer wieder berufen sich jugendliche Täter auf den Amoklauf an der Columbine High School. Ob auch Artur A., der einen Faible für Ego-Shooter-Spiele gehabt haben soll, Harris und Klebold als Vorbild sah, muss nun von der Polizei untersucht werden.

Kurz nach dem Amoklauf hatten österreichische Medien über Mobbing als mögliches Motiv berichtet. Dafür gibt es laut Ermittlern bisher allerdings keine Hinweise.

* Name bekannt