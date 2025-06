Experte zu Amoklauf in Graz «Das ultimativ Grässliche ist für Täter eine Erlösung»

Österreich trauert – am Dienstag erschoss ein 21-Jähriger an einem Gymnasium in Graz zehn Menschen und richtete sich am Ende selbst. Das Motiv ist noch unklar. Aber was treibt einen Menschen dazu, eine solche Tat auszuüben? Ein Psychologe ordnet im Podcast ein.

Publiziert: vor 57 Minuten | Aktualisiert: vor 16 Minuten