Diese pechschwarze Schokolade kostet ein Vermögen

Dem belgischen Schokoladenhersteller fehlt es nicht an Ideen: Nachdem Tucho mit einer rosaroten Angelhair-Schokolade viral ging, folgt nun das pechschwarze Gegenstück. Die Black-Sand-Schokolade ist von Geschmack bis Preis auf Tiktok ausgelegt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Belgischer Hersteller Tucho lanciert Black-Sand-Schokolade, optimiert für Social Media

Schwarzer Trüffel, Steinpilze und schwarze Paste machen sie zum Luxusartikel

Preis: 30 Franken pro Tafel, monatlich Gratisproben für Influencer

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Erst die Dubai-Schoggi, dann die Angelhair-Variante: Wenn Süssigkeiten viral gehen, werden sie oft über Nacht zu Verkaufsschlagern. Jetzt will ein belgischer Hersteller den nächsten Hype lostreten – mit der Black-Sand-Schokolade. Die pechschwarze Schoggi ist von A bis Z auf Social Media getrimmt.

Auf dem offiziellen Tiktok-Kanal von Tucho wurden schon mehrere Clips mit der Schokolade gepostet. Passend zum Verpackungsdesign der Schoggi tragen die Influencer in den Videos einen schwarzen Lippenstift, während sie von der Tafel probieren. Wird die Black-Sand aufgebrochen, fliesst direkt schwarze Paste aus der Schokolade — ein simples Konzept, das von jedem nachgemacht werden kann.

Steinpilze, Trüffel und ein klares Konzept

Auch bei der Auswahl der Zutaten will der Hersteller Aufmerksamkeit erzeugen. Schwarzer Trüffel und Steinpilze sollen die Schoggi zum Luxusartikel machen. Mit umgerechnet 30 Franken ist sie auch ganz schön teuer. Dazu kommen Haselnusspaste, Sesam und Mohnsamen für das sandige Erscheinungsbild der Füllung. Ob das schmeckt? Fraglich. Sicher ist: Die Kombination sorgt für Gesprächsstoff.

Während die einen in den Kommentaren über die Inhaltsstoffe rätseln, witzeln andere schon über den drohenden Diabetes-Schock. Eine weitere Nutzerin findet die Schoggi wiederum überhaupt nicht appetitlich: «Bin ich die Einzige, die dachte, das wäre Asphalt?»

Unternehmen setzen auf Social Media

Dass Tucho voll auf Social Media setzt, zeigt sich auch an der Website des Herstellers. Mit Slogans wie «Lass uns gemeinsam viral gehen» fordert der Hersteller die Kunden zum Filmen auf. Zudem verschickt der Hersteller jeden Monat Gratisproben an Influencer, damit diese dann kurze Videos mit der Schokolade posten.

Ob die Black-Sand-Schokolade durch den aktuellen Hype im Internet so erfolgreich werden kann wie ihre Vorgänger, ist noch offen. Allerdings zeigt sie ganz deutlich, dass die Hersteller ihre Produkte immer mehr an die digitale Welt anpassen.