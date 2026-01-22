US-Präsident Donald Trump ist mit seiner Air Force One überraschend im irischen Shannon gelandet. Flugtracking-Communities rätseln, warum der US-Präsident hier auftaucht. Was will er in Irland?

Ersetztes Flugzeug benötigt mehrere Tankstopps nach technischem Problem beim ursprünglichen

Daniel Macher Redaktor News

Das Flugzeug von US-Präsident Donald Trump (79) landete am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr unerwartet am Flughafen Shannon in Irland. Nach seinem Besuch beim WEF in Davos war Trump in Zürich gestartet. Flugbeobachter stellten auf Tracking-Plattformen fest, dass seine Maschine Kurs auf den Süden Irlands nahm.

Viele spekulierten über ein mögliches Treffen oder gar einen Abstecher zum Trump Doonbeg Golf Resort in der Grafschaft Clare, das in den vergangenen Tagen von Trumps Sohn Eric (42) besucht wurde. Doch schnell wurde klar: Für Trump selbst ist kein Aussteigen geplant.

Was war da los?

Wie das Weisse Haus mitteilte, handelt es sich lediglich um einen kurzen Zwischenstopp auf dem Rückweg von Davos, um die Air Force One zu betanken. Trumps Reise hatte ohnehin mit einem kleinen Zwischenfall begonnen: Kurz nach dem Start musste das ursprüngliche Flugzeug wegen eines technischen Problems umkehren. Nun reist der Präsident mit einem Ersatzflugzeug, das auf dem Rückweg in die USA in Shannon betankt werden muss.

Für die Ankunft Trumps waren bereits seit zwei Tagen umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen getroffen worden. Während die Community auf Flugtrackern zunächst wild spekulierte, ist der Besuch also tatsächlich ein routinemässiger Tankstopp – kurz, aber für Aufmerksamkeit gesorgt hat er allemal.