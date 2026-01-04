DE
Maduro wird in Handschellen der Öffentlichkeit vorgezeigt
Venezuelas Präsident in Haft:Maduro wird in Handschellen der Öffentlichkeit vorgezeigt

Nach US-Operation in Venezuela
Medwedew kann sich Entführung von Merz vorstellen

Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew äusserte sich nach der Entführung des venezolanischen Präsidenten Maduro mit einer ähnlichen Idee – er hat dabei den deutschen Bundeskanzler Merz im Visier.
Publiziert: vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Natalie ZumkellerRedaktorin News

Von der Festnahme und Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro (63) in der Nacht auf Samstag fühlt sich Russland offenbar inspiriert. In einem Gespräch mit der russischen Staatsagentur Tass erklärt der Ex-Kremlchef Dmitri Medwedew (60), er könne sich eine ähnliche Operation auch bei beispielsweise dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (70) vorstellen.

«Die Entführung des Neonazis Merz könnte eine hervorragende Wendung in dieser Karnevalsserie sein», so der momentane Vizevorsitzende des nationalen Sicherheitsrats in Moskau. «Es gibt sogar Gründe, ihn in Deutschland zu verfolgen, daher wäre es kein Verlust, zumal die Bürger umsonst leiden.»

Negative Einstellung gegenüber dem Westen

Medwedew betonte auch, er könne sich eine solche Mission auch bei anderen Staats- und Regierungschefs vorstellen. Namentlich nannte er jedoch nur den deutschen Bundeskanzler. Eine Reaktion aus Berlin blieb bisher aus.

Der frühere russische Präsident ist bekannt für seine negative Einstellung gegenüber dem Westen. Bereits seit einigen Jahren schiesst er rhetorisch immer wieder gegen Europa und speziell die Ukraine.

