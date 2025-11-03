US-Energieminister Chris Wright klärt auf: Die von Trump befohlenen Atomwaffentests werden keine nuklearen Explosionen beinhalten. Geplant seien «Systemtests» um das Arsenal auf dem neusten Stand zu halten.

1/4 Bei den Atomwaffentests in den USA werde es keine nuklearen Explosionen geben, sagte Energieminister Chris Wright. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Darum gehts USA plant keine nuklearen Explosionen bei angekündigten Atomwaffentests

Energieminister Wright betont Notwendigkeit, Waffenarsenal modern zu halten

Die USA würden wieder «Atomwaffen testen», kündigte Donald Trump (79) vor wenigen Tagen an. Der US-Präsident weckte damit Ängste vor einem neuen nuklearen Wettrüsten mit Russland und China.

Doch die Befürchtungen dürften übertrieben gewesen sein. Bei den angekündigten Atomwaffentests in den USA werde es keine nuklearen Explosionen geben, sagte Energieminister Chris Wright (60) dem Sender «Fox News».

«Die Tests, über die wir gerade sprechen, sind Systemtests», so Wright. Man prüfe dabei alle anderen Teile einer Atomwaffe.

Waffe auf dem neusten Stand halten

«Viele unserer Waffen sind sehr alt», so Wright. Man müsse das Waffenarsenal modern und auf dem neuesten Stand halten, um weltweit führend zu sein. «Das ist die einzige Möglichkeit, Frieden im Ausland und Wohlstand im eigenen Land zu garantieren.»

Das Energieministerium ist in den USA für viele Aspekte des nuklearen Arsenals zuständig, unter anderem über die ihm untergeordnete Atomsicherheitsbehörde NNSA.

USA zündeten zuletzt 1992 eine Atomwaffe

Die USA hatten zuletzt 1992 einen Atomwaffentest durchgeführt. Sie haben sich gemeinsam mit Russland und China bislang an ein seit Jahrzehnten bestehendes Moratorium für unterirdische Atomexplosionen gehalten. Als letztes Land testete Nordkorea 2017 eine Atombombe mit einer nuklearen Explosion.

Allerdings verfügen die USA über ein umfangreiches Programm, um die Zuverlässigkeit ihres Atomarsenals sicherzustellen. Dazu gehören Computersimulationen, Tests mit Atommaterial, bei denen keine Kettenreaktion stattfindet sowie Tests von Raketen und Sprengkopftechnologien.