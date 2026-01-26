DE
ICE tötet Alex Pretti (†37) auf offener Strasse
Proteste in Minneapolis:ICE tötet Alex Pretti (†37) auf offener Strasse

Nach tödlichen Schüssen auf zwei US-Bürger
Republikanischer Gouverneurskandidat in Minnesota zieht sich zurück

Der republikanische Kandidat Chris Madel steigt aus dem Gouverneursrennen in Minnesota aus. Dabei übt er Kritik an seiner eigenen Partei. Trump zieht derweil den umstrittenen ICE-Chef aus dem Bundesstaat ab.
Publiziert: 26.01.2026 um 22:59 Uhr
|
Aktualisiert: 26.01.2026 um vor 32 Minuten
Foto: AP

Darum gehts

  • Chris Madel zieht seine Kandidatur für Minnesotas Gouverneursamt überraschend zurück
  • Er kritisiert die Trump-Regierung und die Gewalt gegen Bürger in Minnesota
  • Zwei US-Bürger wurden von ICE-Beamten während Protesten erschossen
Gabriel Knupfer und Sandra Marschner

Die Gewalt in Minneapolis bringt Donald Trumps (79) Partei in die Defensive. Überraschend zieht sich der Republikaner Chris Madel (58) aus dem Rennen um das Gouverneursamt im US-Bundesstaat Minnesota zurück. Auf der Plattform X teilte er seine Entscheidung in einer Videoansprache mit. 

«Ich kann die von den Republikanern auf Bundesebene angekündigte Vergeltung gegen die Bürger unseres Bundesstaates nicht unterstützen», sagte Madel. «Ich kann mich auch nicht als Mitglied einer Partei bezeichnen, die so etwas tun würde.»

Schwarze und Latinos leben in Angst

Er unterstütze die ursprünglichen Ziele der Immigrationspolitik des US-Präsidenten. Aber wegen des Einsatzes lebten schwarze, hispanische und asiatische US-Bürger in Angst. «Ich muss meinen Töchtern in die Augen schauen und sagen können, dass ich das Richtige mache.»

Seit Tagen gehen die Bundesbehörden in Minnesota offiziell gegen «illegale Ausländer» vor. Dabei erschossen ICE-Beamte zwei US-Bürger, die gegen das Vorgehen protestierten. Laut Madel machte es dieser brutale Einsatz «praktisch unmöglich für Republikaner bei der Wahl zu gewinnen.»

Spannungen in der republikanischen Partei

Madel war Teil eines grösseren Kandidatenfeldes um den Posten von Gouverneur Tim Walz (61), der nicht mehr antritt. Obwohl der Politiker kein nationales Schwergewicht ist, zeigt sein Rückzug die Spannungen, die Trump mit dem Einsatz in Minnesota innerhalb der Republikaner ausgelöst hat.

Trump kündigte am Montag nach einem Gespräch mit Walz an, dass ein Teil der Beamten zurückgezogen werden könnte. Auch der heftig kritisierte ICE-Chef Gregory Bovino (56) soll Minnesota am Dienstag verlassen. Stattdessen schickt der Präsident seinen Grenzbeauftragten Tom Homan (64) in den Bundesstaat um den Einsatz fortzusetzen.

      Meistgelesen