Darum gehts
- US-Präsident Trump schickt Tom Homan nach Minnesota wegen Alex Pretti-Tod
- Homan leitet ICE-Einsatz gegen kriminelle illegale Einwanderer vor Ort
- Homan war ICE-Direktor während Trumps erster Amtszeit
Der Tod von Alex Pretti (†37) in Minneapolis hat alle schockiert und einen grossen Aufschrei ausgelöst. Nun reagiert US-Präsident Donald Trump (79). Auf Truth Social teilte Trump mit, dass er seinen Sonderbeauftragten Tom Homan nach Minnesota schicken werde. Obwohl Homan «in dieser Region bisher nicht involviert war», so Trump, «kennt und schätzt er viele der Menschen dort».
Homan war der Direktor von ICE in Trumps erster Amtszeit und gilt aktuell als Trumps oberster Grenzbeauftragter. Auf Truth Social beschrieb Trump Homan als «hart, aber fair» und erklärte, er werde ihm direkt unterstellt sein.
«Er wird die Operationen leiten»
Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt ergänzte auf X: «Tom Homan wird die ICE-Operationen vor Ort in Minnesota leiten, um weiterhin die schlimmsten kriminellen illegalen Einwanderer festzunehmen.»
Homan gilt in US-Medien als potenzieller Konkurrent von Heimatschutzministerin Kristi Noem (54), die wegen der tödlichen Zusammenstösse zwischen Bundesbeamten der Einwanderungsbehörde und Demonstranten unter Druck steht.