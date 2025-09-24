vor 42 Minuten

«Die Welt bewegt sich zu langsam, um sich selbst zu verteidigen»

Jetzt spricht Selenski über die Gefahr von Drohnen. «Früher konnten nur die stärksten Länder Drohnen benutzen, weil sie komplex und teuer waren.» Heute könnten selbst einfachste Drohnen von überall aus losgeschickt werden. «Selbst Länder mit begrenzten Ressourcen können nun Waffen bauen, mit dem sie ihre Nachbarn in Gefahr bringen.»

«Die Welt bewegt sich zu langsam, um sich selbst zu verteidigen. Und Waffen entwickeln sich schnell», mahnt Selenski.