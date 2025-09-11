Warschau reagiert auf russische Luftraumverletzung mit Flugbeschränkungen an der Ostgrenze. Die polnische Flugsicherheitsbehörde erklärt die Massnahme zur Sicherheitsgewährleistung. In der Nacht zum Mittwoch drangen mindestens 19 russische Drohnen ein.

Warschau reagiert auf russische Luftraumverletzung mit Flugbeschränkungen an der Ostgrenze. Foto: Rafal Niedzielski/AP/dpa

AFP Agence France Presse

Nach der Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen hat Warschau den Flugverkehr an der Ostgrenze des Landes eingeschränkt. Die bis Anfang Dezember geltende Beschränkung solle «die nationale Sicherheit gewährleisten», erklärte die polnische Flugsicherheitsbehörde (PAZP) am Donnerstag.

In der Nacht zum Mittwoch waren mindestens 19 russische Drohnen in den Luftraum des Nato-Mitgliedsstaates Polen eingedrungen, mindestens drei von ihnen wurden abgefangen.

Der Flugverkehr an der östlichen Grenze Polens zu den Nachbarländern Belarus und Ukraine werde mit wenigen Ausnahmen für die zivile Luftfahrt gesperrt, erklärte die PAZP weiter.

Hunderte Kilometer weit in das Landesinnere

Die russischen Drohnen waren am Mittwoch Hunderte Kilometer weit in das Landesinnere Polens eingedrungen. Ausser im Osten des Landes wurden sie auch im Zentrum sowie ein paar Dutzend Kilometer von der Metropole Danzig entfernt nahe der Ostseeküste gesichtet.

Warschau und seine Nato-Verbündeten hatten das Eindringen der russischen Drohnen als gezielte Provokation gegen das gesamte westliche Militärbündnis verurteilt. Polen beantragte daraufhin eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats, wie das polnische Aussenministerium am Donnerstag im Onlinedienst X mitteilte.

China, das zu den Vetomächten im UN-Sicherheitsrat gehört, äusserte am Donnerstag durch Aussenamtssprecher Lin Jian die Hoffnung, dass der Konflikt zwischen Polen und Russland durch «Dialog und Konsultationen angemessen gelöst» beigelegt werde.

Immer wieder Verletzungen des Luftraums

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine 2022 haben Polen und die Nato-Staaten im Baltikum immer wieder Verletzungen ihres Luftraums durch russische Drohnen gemeldet. Bislang waren aber nie derart viele Drohnen in den Luftraum eines Nato-Mitglieds eingedrungen, zum ersten Mal wurden zudem russische Drohnen abgeschossen.

Am Freitag soll ein gemeinsames Militärmanöver von Russland und Belarus starten. Wegen der mehrtägigen Übung namens «Sapad-2025» hatte Polens Ministerpräsident Donald Tusk am Dienstag die Schließung der Grenze zu Belarus angekündigt.