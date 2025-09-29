Während eines Telefonats soll sich Benjamin Netanyahu bei Katars Regierungschef entschuldigt haben. Dabei ging es um einen Angriff auf Hamas.

Darum gehts Netanyahu entschuldigt sich bei Katar für Angriff auf Hamas-Führung

Telefonat mit katarischem Regierungschef während Treffen mit Trump in Washington

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat sich israelischen Medien zufolge bei der katarischen Regierung für den Angriff auf die Führung der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in dem Golfstaat entschuldigt.

Der Sender Channel 12 meldete unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person, Netanyahu habe sich während eines Telefonats mit Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani für die Verletzung der Souveränität Katars entschuldigt.

Netanyahu telefoniert mit Katar

Zugleich habe Netanjahu sein Bedauern über den Tod eines katarischen Sicherheitsbeamten bei dem Angriff übermittelt. Die israelische Nachrichtenseite «ynet» berichtete, der israelische Regierungschef habe während eines Treffens mit US-Präsident Donald Trump in Washington mit dem katarischen Ministerpräsidenten, der zugleich Aussenminister Katars ist, gesprochen.

Ein Sprecher Netanyahus äusserte sich auf Anfrage zunächst nicht zu den Berichten. Israel hatte vor rund drei Wochen erstmals einen Angriff im Golfemirat Katar durchgeführt, um dort die Führungsspitze der Hamas zu treffen.

Treffen mit Donald Trump im Weissen Haus

Katar ist ein wichtiger US-Verbündeter am Golf. Das Emirat vermittelt neben Ägypten und den USA im Gaza-Krieg. Katar hatte Israels Angriff scharf verurteilt. Auch von der US-Regierung kam Kritik.

Aktuell befindet sich Israels Premier Benjamin Netanyahu im Weissen Haus. US-Präsident Donald Trump empfängt Netanyahu und zeigte sich im Vorfeld zuversichtlich, eine Vereinbarung im Gaza-Krieg zu erreichen. Im Ticker begleitet Blick die Pressekonferenz nach dem Treffen.