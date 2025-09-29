Darum gehts
- Trump empfängt Netanyahu im Weissen Haus und zeigt sich zuversichtlich
- Trump präsentierte 21-Punkte-Friedensplan für den Nahen Osten
- Es ist Netanyahus vierter Besuch im Weissen Haus seit Trumps Amtsantritt
Pressekonferenz verzögert sich weiterhin
Immerhin schauen wir nun auf zwei Rednerpulte im Weissen Haus. Dahinter zwei amerikanische und zwei israelische Flaggen. Wir sind also schonmal an der richtigen Adresse. Bald sollte es hoffentlich losgehen.
Pressekonferenz verzögert sich
Die Pressekonferenz verzögert sich leider. Wir starren hier (noch) auf schwarze Bildschirme. Wir sind aber auch gespannt, was Trump und Netanyahu verkünden werden.
Trump und Netanyahu sprechen heute
In wenigen Minuten beginnt die Pressekonferenz von US-Präsident Donald Trump und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Was werden die beiden verkünden? Blick begleitet die Pressekonferenz hier ab 19.15 Uhr im Liveticker.
US-Präsident Donald Trump (79) hat den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu (76) im Weissen Haus in Empfang genommen. Trump sagte am Montag bei der Begrüssung, er sei «sehr zuversichtlich», eine Vereinbarung im Gazakrieg treffen zu können. Es ist bereits Netanyahus vierter Besuch im Weissen Haus seit Trumps erneutem Amtsantritt im Januar. Im Anschluss wollten beide Politiker vor die Presse treten.
Trump hatte am Wochenende Hoffnungen auf einen Durchbruch bei den Bemühungen um ein Ende des Gaza-Krieges genährt. «Wir werden es schaffen», schrieb er in seinem Onlinedienst Truth Social. Zum ersten Mal seien alle Beteiligten «an Bord».
Wie reagiert Netanyahu auf Trumps 21-Punkte-Plan?
Nach Angaben von Trumps Sondergesandten Steve Witkoff (68) hatte Trump vor einigen Tagen bei einem Treffen mit Vertretern arabischer Staaten einen 21-Punkte-Friedensplan für den Nahen Osten präsentiert.
Darin sind nach Angaben von Diplomaten unter anderem eine dauerhafte Waffenruhe und die Freilassung aller Geiseln durch die radikalislamische Hamas vorgesehen. Zudem sollen sich die israelischen Truppen aus dem Gazastreifen zurückziehen. Hier erfährst du, worum es in den 21 Punkten im Detail geht.
Britische Medien berichten, der frühere britische Premierminister Tony Blair könnte eine zentrale Rolle in einer Übergangsregierung des Gazastreifens spielen.