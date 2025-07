Der Vizechef des russischen Ölkonzerns Transneft, Andrej Badalow, ist in Moskau nach einem Fenstersturz verstorben. Die Polizei geht von Suizid aus. Der Fall reiht sich in eine Serie mysteriöser Todesfälle hochrangiger Manager der russischen Energiebranche ein.

Andrej Badalow ist tot. Foto: Transneft Pressedienst

Darum gehts Transneft-Vizechef Andrej Badalow stirbt nach Sturz aus Fenster

Fensterstürze in Russland sorgen häufig für Aufsehen

Badalow war seit 2021 bei Transneft beschäftigt, arbeitete zuvor in der Rüstungsbranche Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In Moskau ist der Vizechef des russischen Ölkonzerns Transneft, Andrej Badalow (†62), nach dem Sturz aus einem Fenster verstorben. Die Leiche Badalows sei unter dem Fenster eines Hauses in der Villensiedlung Rubljowka gefunden worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Polizeikreise. «Als vorläufige Todesursache gilt Suizid.» Fensterstürze sorgen immer wieder für Aufsehen in Russland.

Seit 2021 bekleidete Badalow seinen Posten bei der staatlichen Pipelinegesellschaft Transneft und war dort für die Digitalisierung verantwortlich. Vorher arbeitete er in der Rüstungsbranche und bei einem Institut, das unter anderem die Digitalisierung der Wahlen organisierte.

Es ist nicht der erste mysteriöse Todesfall eines hochrangigen Managers in der russischen Energiebranche seit Beginn des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Kriegs gegen die Ukraine. So war etwa im Herbst 2022 der Vorstandschef des Moskauer Ölkonzerns Lukoil, Rawil Maganow, ebenfalls beim Sturz aus dem Fenster eines Moskauer Spitals ums Leben gekommen.

Fensterstürze häufen sich

Einige Monate zuvor schon waren im Abstand von wenigen Tagen zwei hochrangige Energiemanager tot aufgefunden worden – zusammen mit ihren Familien. In allen Fällen gingen die Ermittler nicht von einem kriminellen Hintergrund aus.

Fensterstürze und andere ungewöhnliche Todesfälle von Staatsangestellten und Topmanagern oder auch Kulturschaffenden in Russland sorgen immer wieder für Aufsehen. In den meisten Fällen wurden die Männer und Frauen mitten aus dem Leben gerissen.