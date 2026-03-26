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Mutter mit Hammer erschlagen
Lebenslänglich für frauenhassenden Teenager nach Mord in Wales

Ein 18-Jähriger lockte im Oktober 2025 seine Mutter in einen Naturpark und erschlug sie mit einem Hammer. Danach prahlte er im Netz mit der grausamen Tat.
Publiziert: vor 54 Minuten
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Aktualisiert: vor 41 Minuten
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Die Polizei verhaftete Tristan R. kurz nach dem Mord im Haus seiner Mutter.
Foto: North Wales Police

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Der 18-jährige Tristan R. tötete im letzten Oktober seine Mutter (†45)
  • Er prahlte online mit der Tat und gestand vor Gericht
  • Richter verhängte lebenslange Haft, früheste Freilassung nach über 22 Jahren
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Gabriel KnupferRedaktor News

Das Verbrechen erschütterte Grossbritannien: Der 18-jährige Tristan R.* führte seine eigene Mutter Angela S. (†45) im letzten Oktober mitten in der Nacht in einen einsamen Naturpark, wo er sie mit einem Hammer totschlug. Zuvor hatte er sie stundenlang in ihrem Zimmer festgehalten, wie die britische «Daily Mail» berichtet.

Nach der Tat prahlte R. im Internet. «Ich hatte gerade den verrücktesten Tag», schrieb der Teenager. Und: «Ich habe ihr mit einem Vorschlaghammer so hart den Kopf eingeschlagen».

Schuldig bekannt

Ein Richter in Wales verurteilte R. im Februar zu lebenslanger Haft. Laut Urteil kann der Mörder frühestens nach 22 Jahren und sechs Monaten freikommen. Man könne sich den Schrecken der Mutter kaum vorstellen, sagte der Richter bei der Urteilsverkündung.

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R. sprach in den Vernehmungen nicht mit der Polizei und beantwortete alle Fragen mit «kein Kommentar». Doch vor Gericht bekannte er sich des Mordes schuldig. 

Familie lebte in Angst

Posts in den sozialen Medien deuten auf psychische Probleme und Frauenhass als Grund für die schreckliche Tat. «Ich hasse Mädchen, ist das ok für dich?», schrieb R. im Netz. In einer anderen Nachricht sagte R., er fühle sich «verlassen, betrogen und gemobbt» und gab seiner Mutter die Schuld daran. Wie viele junge Täter befragte er ausserdem eine KI zu seinen Mordplänen.

Wie im Prozess klar wurde, lebte die Familie in Angst. Kurz nach seinem 18. Geburtstag hatte R. ein Messer und einen Hammer gekauft. «Warum?? Wofür braucht er die?», schrieb die Mutter an Bekannte. Auch der ältere Sohn war besorgt und installierte vor seiner Rückkehr an die Universität Kameras, um R. zu überwachen. Vergebens, wenige Tage später war die Mutter tot.

* Name bekannt

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