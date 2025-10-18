DE
Batterie entzündet sich während Flug
Video zeigt Feuer:Batterie entzündet sich während Flug

Musste nach Shanghai umgeleitet werden
Video zeigt Batterien-Brand an Bord von Air-China-Flug

Flammen in der Kabine: Auf einem Flug von Air China fing eine Lithium-Batterie Feuer. Trotz eines kurzen Schreckensmoments wurde niemand verletzt und der Flug konnte umgeleitet werden.
Feuer an Bord einer Air China Maschine.
Foto: Screenshot X / @WeatherMonitors

Darum gehts

  • Feuer in Air China Flugzeug durch Lithium-Batterie im Handgepäck
  • Besatzung reagierte sofort, niemand wurde verletzt
  • Flug musste über dem Meer umkehren und in Shanghai notlanden
Natalie ZumkellerRedaktorin News

Auf dem Weg von der ostchinesischen Stadt Hangzhou nach Incheon (Südkorea) brach an Bord einer Air-China-Maschine am Samstag Feuer aus. Die Lithium-Batterie eines Passagiers, die sich in einem Gepäckfach innerhalb der Kabine befand, geriet aus noch ungeklärten Gründen in Brand.

Ein Video zeigt, wie Flammen aus dem Staufach züngeln. Durch die Kabine zog dunkler Rauch. Die Airline bestätigte den Vorfall in den sozialen Medien. «Eine Lithiumbatterie hat sich spontan im Handgepäck eines Passagiers entzündet, das im Gepäckfach über den Sitzen des Fluges CA139 verstaut war», hiess es in dem Statement.

Keine Verletzten

«Die Besatzung hat sofort gemäss den Vorschriften reagiert, und niemand wurde verletzt», schrieb die Airline weiter. Die Maschine konnte ihre Route jedoch nicht normal weiterverfolgen.

Wie Daten der Webseite Flightradar24 zeigen, mussten die Piloten den Flug mitten über dem Meer komplett drehen, bevor man in Shanghai notlanden konnte.

