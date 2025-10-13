Chinas Exporte und Importe gestiegen

Chinas Aussenhandel überrascht im September mit einem kräftigen Plus. (Archivbild)
Der Handelsüberschuss betrug demnach rund 90,45 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf der Aussenhandel der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt die Erwartungen von Analysten. Diese hatten zuvor einen Exportanstieg von etwa 6 Prozent und einen Zuwachs bei den Importen von lediglich 1,5 Prozent erwartet.
Chinas Handel hat damit weiter Fahrt gewonnen, nachdem seine Exporte in den wichtigsten Konsumentenmarkt USA wegen des Handelsstreits mit Washington eingebrochen waren. Im September sanken Exporte (minus 27 Prozent) und Importe (minus 16,1 Prozent) verglichen mit einem Jahr zuvor wieder deutlich. Mittlerweile verschiffen die Chinesen ihre Waren in Ausweichmärkte wie Südostasien oder Afrika.
